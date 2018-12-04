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«Последствия и боль». США поставили России жесткий ультиматум
05.12.2018 09:02 — Разное | Ежедневник
фото: defence.ru
Напряжение между Россией и Западом нарастает после инцидента в Керченском проливе.
За последние сутки официальные лица США выступили с серьезными предупреждениями в адрес России. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США перестанут соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в течение 60 дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств, пишет
Обсудить судьбу Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) планировалось на встрече Трампа и Путина в Аргентине на саммите G20. Однако американский президент в последний момент отменил встречу. О намерении разорвать договор с Россией президент США Дональд Трамп также заявлял в октябре прошлого года.
Страны — члены НАТО по итогам заседания министров иностранных дел также консолидированно признали, что Россия нарушает договор и возложили ответственность за его сохранение на Москву. Прежде Россию в нарушении ДРСМД обвиняли только США и Британия.
Ранее Москва в ответ на претензии в отношении ракеты 9M729 заявляла, что она не испытывалась на дальность, запрещенную договором, хотя замглавы МИД России Сергей Рябков и не говорил, что она не способна летать на запрещенную дальность. Россия, в свою очередь, вменяет Вашингтону развертывание в Румынии и Польше пусковых комплексов Mk-41, которые в случае необходимости могут использоваться для запуска запрещенных договором крылатых ракет.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.
«Я сказал бы, что инцидент в Керчи — напоминание, что чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря "Северному потоку-2", тем слабее средства устрашения и сдерживания российской военной агрессии»,— заявил чиновник. По его словам, после инцидента Германии, поддерживающей строительство газопровода, стало «сложнее утверждать, что речь идет сугубо о коммерческом проекте». В Берлине «стали лучше воспринимать» призыв отказаться от участия в нем, добавил чиновник.
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Напряжение между Россией и Западом нарастает после инцидента в Керченском проливе.
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