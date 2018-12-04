Планета или пластик? Промоиндустрия предлагает альтернативы одноразовым пластиковым изделиям





Мировое движение против пластика набирает все больший размах - в той или иной степени законодательные ограничения ввели уже 40 стран.

Передовые компании не дожидаются законодательных запретов и поддерживают зеленую инициативу через используемую промопродукцию.

По данным ООН, ежегодно в мире используется 4-5 трлн пластиковых пакетов и 600 млрд одноразовых пластиковых стаканов. Если добавить к этому объему пластмассовые вилки, ножи, тарелки, то картина получается очень удручающая. Поэтому не удивительно, что, например, в Италии еще в 2011 году было запрещено использование пластиковых пакетов, а покупателям предлагают упаковывать товары в сумки многоразового применения.

Далеко не все страны пошли по пути прямого запрета. Некоторые ввели дополнительную финансовую нагрузку на пластик в виде налогов или запретили бесплатную раздачу пластиковых пакетов в торговых сетях. Финансовый аспект привел к тому, что в Германии только 12% населения сегодня используют пакеты, а остальные берут с собой матерчатые сумки.

К сожалению, в Беларусь эти законодательные тенденции еще не пришли. Более того, крупные торговые сети не только предлагают бесплатно пластиковые пакеты и контейнеры, но и всячески стимулируют их потребление. Однако, движение против пластика набирает обороты и в Беларуси. Его основными драйверами выступают ведущие компании, которые своим примером, через промопродукцию, поддерживают общемировое стремление спасти планету.

Зеленое движение белорусского рынка

Как рассказал "Ежедневнику" управляющий партнер компании Universal Press® Александр Дешковец, тенденции последних лет ясно свидетельствуют о том, что при заказе промопродукции белорусский бизнес все чаще задумывается об экологии и о том, как показать не только себя, но и свою отношение к окружающей среде.





В качестве альтернативы пластиковым ручкам серьезные позиции на рынке приобрели ручки из рециклированного картона. Такие ручки отчетливо позиционируют компанию, как социально ответственную, которая заботится не только о своей прибыли, но и о благе каждого и привносят экологические мотивы в рекламную кампанию.





С ними хорошо сочетаются экоблокноты, которые также становятся все более популярными.





Отмечается и всё большее замещение пластиковых и ламинированных пакетов сумками из натуральных материалов: хлопка, льна, джута, а также из спанбонда, который является подуктом рециклинга и подвержен повторной переработке. Такие сумки могут служить своим владельцам годы, каждая из них с успехом заменит сотни и тысячи одноразовых пластиковых пакетов. Если нанести на них элегантный принт, то и люди пользуются ими с удовольствием, рассматривая как уместный аксессуар, и реклама напечатанная на них каждый день получает дополнительные показы на улицах города и в торговых центрах.





Альтернатива одноразовым стаканчикам из полистирола или ламинированной бумаги тоже есть. Рынок предлагает огромный выбор кружек-тумблеров, термокружек, бутылок для питья.





Предложение экологически дружественной промопродукции постоянно расширяется. Промоиндустрия предлагает всё новые и новые альтернативы одноразовым пластиковым изделиям.





Получили распространение многоразовые ланч-боксы, столовые приборы из бамбука и силикона. Они не только удобнее и служат многократно, но и выглядят значительно презентабельнее, являются отличным рекламным носителем, позволяющим потребителю изменять свои повседневные привычки в пользу более экологически ответственных, а компаниям продемонстрировать сопричастность к этому процессу.





Изделия из бамбука в целом получают всё большее распространение, поскольку это самая быстро растущая и легко возобновляемая древесина, которая обладает естественными антисептическими и хорошими декоративными свойствами.





А силикон – не что иное как минеральный кремний из которого наша планета состоит на 30-40%. Правда силикон дороже, чтобы его пластифицировать необходимо использование платиновых катализаторов.

По словам Александра Дешковца, доля экологической составляющей на рынке промопродукции и дальше будет увеличиваться. Эта тенденция неизбежна, а скорость ее распространения будет зависеть от того, насколько изобретательны в этом отношении будут производители, поскольку отчетливый спрос на такие продукты сегодня существует.

Столкнувшись с проблемой загрязнения пластиком, человечество всё больше склоняется к мысли отказаться от одноразовой мишуры и перейти на более обдуманную и рациональную модель потребления.

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Материал подготовлен при поддержке компании Universal Press.

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