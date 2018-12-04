Банкир Андрей Жишкевич возглавил Банк развития Беларуси

Известный белорусский банкир Андрей Жишкевич возглавит «Банк развития Республики Беларусь». Его назначение согласовал президент республики Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

На посту председателя правления он сменил другого банкира – Сергея Румаса, который недавно возглавил правительство. Жишкевич заявил, что перед банком стоят несколько важных задач: финансирование долгосрочных инвестпроектов, поддержка предприятий-экспортеров, а также малого и среднего бизнеса.



«Наряду с экспортом малое и среднее предпринимательство это то, что способно заместить в определенном смысле достигший своего предела развития государственного сектора. И чем больше будет баланс формироваться в виде малого и среднего предпринимательства, тем стабильнее будет экономика страны», – сказал председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Андрей Жишкевич.

Кроме того, банк развития намерен расширять международное сотрудничество и поддерживать в стране социальные проекты.