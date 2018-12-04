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Банкир Андрей Жишкевич возглавил Банк развития Беларуси

05.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Известный белорусский банкир Андрей Жишкевич возглавит «Банк развития Республики Беларусь». Его назначение согласовал президент республики Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

На посту председателя правления он сменил другого банкира – Сергея Румаса, который недавно возглавил правительство. Жишкевич заявил, что перед банком стоят несколько важных задач: финансирование долгосрочных инвестпроектов, поддержка предприятий-экспортеров, а также малого и среднего бизнеса. 

«Наряду с экспортом малое и среднее предпринимательство это то, что способно заместить в определенном смысле достигший своего предела развития государственного сектора. И чем больше будет баланс формироваться в виде малого и среднего предпринимательства, тем стабильнее будет экономика страны», – сказал председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Андрей Жишкевич.

Кроме того, банк развития намерен расширять международное сотрудничество и поддерживать в стране социальные проекты. 

 



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Назначение нового главы банка согласовал президент Александр Лукашенко.
 
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