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Банкир Андрей Жишкевич возглавил Банк развития Беларуси
05.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Известный белорусский банкир Андрей Жишкевич возглавит «Банк развития Республики Беларусь». Его назначение согласовал президент республики Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
На посту председателя правления он сменил другого банкира – Сергея Румаса, который недавно возглавил правительство. Жишкевич заявил, что перед банком стоят несколько важных задач: финансирование долгосрочных инвестпроектов, поддержка предприятий-экспортеров, а также малого и среднего бизнеса.
Кроме того, банк развития намерен расширять международное сотрудничество и поддерживать в стране социальные проекты.
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Назначение нового главы банка согласовал президент Александр Лукашенко.
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