Пуховики, которые не полнят. Стилист показывает, как носить пуховики тем, кто хочет тепла и красоты

Как же хочется в такую погоду остаться под теплым одеялом. И дизайнеры в этом сезоне с нами согласны. Они, как будто чувствуя наше депрессивное настроение, изобрели на редкость удобную и практичную вещь. Точнее усовершенствовали ее до наших потребностей.

Стилист Екатерина Миллинер нашла вариант для каждого: и для тех, кто хочет быть в тренде, и для любительниц капитального утепления, и даже для тех, кто не представляет себя в пуховике.

Пуховик-одеяло

Весьма необычная, на первый взгляд, верхняя одежда. Но как ловко она садится по фигуре, не стесняя движений и сохраняя тепло. С таким пуховиком не страшен даже лютый мороз. Как раз то, что нужно для предстоящей зимы.

Одной новинкой тут не обойтись. Для сезона осень-зима 2018−2019 на подиумах были представлены модели пуховиков различной длины и формы. Так что вкус даже самого требовательного модника будет удовлетворен. Но не забываем про главный акцент всего модного сезона 2018−2019 — это oversize.

Пуховик-халат

Не сдает свои модные позиции с 2016 одна из интересных интерпретаций пуховиков, лишь немного меняются детали кроя. Хорошо смотрится с классическими костюмами, пояс подчеркнет талию, и это сделает образ более строгим и утонченным. А плавность линий поможет добиться баланса и добавить вам мягкости.





Ассимертия

Завоевали популярность модели пуховиков с ассиметричным кроем. В таком пуховике вы всегда будете в центре внимания. Он выглядит настолько красиво, что хочется непременно рассмотреть все детали. Не стоит думать, что эта модель хороша лишь в спортивном варианте. Играйте на контрастах. Совмещайте классику и спорт. Ассиметричные линии хорошо вытягивают силуэт, делая его зрительно стройнее.





Короче!

Длина чуть выше колена этой зимой не актуальна. Я рекомендую вам остановить свой выбор на длине миди либо на коротких пуховиках.

Длина до талии или середины бедра хорошо подойдет автолюбителям, т.к. будет удобно присаживаться в машину, и тем, кто в принципе не любит длинные вещи.

Но не забываем про объем. Такая одежда создает дополнительную воздушную прослойку, благодаря этому не холодно в мороз, но и не жарко в движении.





Он или все-таки неон

Цветовая гамма этого сезона достаточно спокойная. Теплые темные тона, приятная фактура. И среди этих приглушенных оттенков особенно выделяется неоновый цвет. Именно серебристый оттенок стал хитом сезона, как в мужских, так и в женских коллекциях.





Почему бы не скрасить унылые серые будни таким неординарным пуховиком?

А как же принт?

Если душа требует вдохновенья и красок, то непременно стоит это получить. Яркий принт будет для вас лучшим выбором. Тем более в этом сезоне дизайнеры постарались сделать такой принт неординарным. Актуальны будут клетка, замысловатые рисунки, напоминающие картины художественных полотен. Не стоит бояться даже агрессивного леопарда или милой зебры.





Нет-нет, хочу носить пальто

…Но в пальто так холодно! Понимаем. Ультратонкий пуховик можно надеть под пальто. Главное, чтобы пальто было достаточно свободным. Такой комплект выглядит очень красиво. И главное — это тепло!

Нижнее изделие может быть короче или вровень с верхним. Все зависит от ваших предпочтений. Важно, что использовать их можно как отдельно, так и совместно.









Если цвет пуховика и пальто не совпадают, не стоит расстраиваться. Вы всегда можете сыграть на контрастах. Даже старый и кое-где потертый пуховик, который должен был отправиться на дачу к старым вещам, может пригодиться. Пальто скроет ненужные дефекты, оставив лишь легкую окантовку.





Пусть это даже пуховик с четвертным рукавом или с меховой опушкой. Всегда можно обыграть такие детали кроя. Если есть капюшон — выправьте наверх и хорошая защита от ветра и дождя вам обеспечена. К тому же укладка не будет повреждена.

Рукава пуховика отделаны мехом — слегка подогните рукав пальто, чтобы красивый мех был видно.

Очень элегантные и разнообразные модели такого плана предложила MaxMara: можете подсмотреть сочетания.





Используйте контраст в деталях гардероба в своих интересах. А чтобы вам было легче определиться, представлю еще несколько вариантов street style.

















Практические советы

Лучше выбирать пуховик с натуральным наполнителем feather (в переводе — перо). Настоящая теплая куртка состоит из 80% пуха и на 20% из пера. И будет хорошей защитой в белорусские морозы.

Все большую популярность завоевывают куртки с искусственными наполнителями, разработанными по новейшим технологиям.

Один из наиболее качественных искусственных утеплителей для зимних курток — тинсулейт. Разрабатывался специально для одежды астронавтов и полярников. А сейчас широко применяется в массовом производстве. Тонкое, легкое и упругое волокно обеспечивает отличную теплоизоляцию и не вызывает аллергической реакции. Производители заверяют, что тинсулейт в 2 раза теплее натурального пуха.

На втором месте — изософт. Теплоизоляционные свойства изософта выше, чем у синтепона.

Холлофайбер, файберскин, файбертек, полифайбер и другие, волокна которых не соединены между собой и содержат пустоты, что позволяет изделию хорошо удерживать форму и сохранять тепло.

Синтетический пух схож с натуральным материалом. Нетканый утеплитель состоит из мелких нитей полиэстера, имеющих форму пружины. Волокна синтепуха тесно переплетаясь между собой, образуют прочную структуру с воздушными полостями. Наполнитель не впитывает влагу и может сберегать тепло даже во влажном состоянии. Материал легко возвращается в исходное состояние после деформации, не скатывается в процессе стирки, удобен в эксплуатации.

Теплая осень и уютная зима — вот, что ждет нас в этом сезоне. Выберите актуальную новинку, которая станет надежной защитой от холодных ветров и мороза.