Минские таможенники изъяли партию одежды и обуви на 140 тыс. рублей

Сотрудники Минской региональной таможни пресекли незаконное перемещение в железнодорожном контейнере партии новых вещей.

Новая одежда и обувь следовала железнодорожным сообщением через пункт таможенного оформления «Молодечно». Согласно документам в железнодорожном контейнере из Литвы перемещалась партия бывших в употреблении одежды и обуви, а так же хлопчатобумажная пряжа общим весом более 13 тонн, сообщает отдел идеологической работы МРТ.

Однако при таможенном досмотре установлено, что в контейнере помимо заявленных товаров находится почти 5 тыс. единиц новых предметов одежды и обуви.

Стоимость незадекларированных новых вещей составила более 140 тыс. белорусских рублей. Незаконно перемещаемый товар изъят до решения суда. По данному факту Минской региональной таможней проводится проверка.