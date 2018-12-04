ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минские таможенники изъяли партию одежды и обуви на 140 тыс. рублей

05.12.2018 10:04 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Минские таможенники изъяли партию одежды и обуви на 140 тыс. рублей
Минская региональная таможня

Сотрудники Минской региональной таможни пресекли незаконное перемещение в железнодорожном контейнере партии новых вещей.

Новая одежда и обувь следовала железнодорожным сообщением через пункт таможенного оформления «Молодечно». Согласно документам в железнодорожном контейнере из Литвы перемещалась партия бывших в употреблении одежды и обуви, а так же хлопчатобумажная пряжа общим весом более 13 тонн, сообщает отдел идеологической работы МРТ.

Однако при таможенном досмотре установлено, что в контейнере помимо заявленных товаров находится почти 5 тыс. единиц новых  предметов одежды и обуви.

Стоимость незадекларированных новых вещей составила более  140 тыс. белорусских рублей. Незаконно перемещаемый товар изъят до решения суда.  По данному факту Минской региональной таможней проводится проверка.

 

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Незаконно перемещаемый товар изъят до решения суда. По данному факту Минской региональной таможней проводится проверка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пуховики, которые не полнят. Стилист показывает, как носить пуховики тем, кто хочет тепла и красоты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика