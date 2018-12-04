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В Израиле найдены золотые монеты эпохи крестовых походов

05.12.2018 10:18 — Разное | Tut.by  
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Израильские археологи, работающие на раскопках древнего города Кесария, обнаружили спрятанный 900 лет назад кувшин с золотыми монетами. Редкая находка была обнаружена в щели в стене каменного дома. В бронзовом кувшине обнаружились 24 золотых монеты, а также одна золотая сережка.


Изображение: Yaniv Berman

Судя по всему, хозяева сокровища собирались вернуться и забрать его, но сделать им это по неизвестным причинам не удалось.

Израильские археологи говорят, что владельцы клада должны были быть богатыми людьми, поскольку стоимость каждой из монет была эквивалентна годовому доходу тогдашнего крестьянина.

По словам археологов, хозяева монет могли быть убиты после того, как Кесарию захватили крестоносцы в 1101 году.

Сокровища были обнаружены в стене дома периода Аббасидской и Фатимидской династий.

«Это свидетельство одного из самых драматичных периодов истории Кесарии: ее завоевание крестоносцами», — говорится в сообщении об открытии сокровища на сайте Управления древностей Израиля.

Согласно летописям, почти все жители Кесарии были убиты войсками короля Балдуина I Иерусалимского, который правил Святой Землей между 1100 и 1118 годами.

«Можно предположить, что хозяин сокровища и его семья либо были убиты, либо проданы в рабство, и так и не смогли вернуться и забрать его», — говорят руководители археологической экспедиции Петер Гендельман и Мохаммед Хатар.

Монеты были найдены близ предыдущих обнаруженных тайников — чашей с золотыми и серебряными монетами, найденной в 1960-х годах, и коллекцией бронзовых сосудов, обнаруженной в 1990-е годы.

Эти сокровища выставлены в Музее Израиля в Иерусалиме.

В 2015 году аквалангисты случайно обнаружили крупнейшую коллекцию золотых момент на средиземноморском побережье Израиля. На дне моря лежали более двух тысяч золотых монет тысячелетней давности.

 
 
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Сокровища были обнаружены в стене дома периода Аббасидской и Фатимидской династий.
 
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