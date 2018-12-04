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Ученые из Гарварда запустят эксперимент по охлаждению Земли в 2019 году

05.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Ученые из Гарварда запустят эксперимент по охлаждению Земли в 2019 году

Гарвардские ученые в 2019 году планируют запустить эксперимент, который направлен на охлаждение Земли. Ранее данные исследования проводились в теории благодаря моделированию с помощью компьютера.

Эксперимент пройдет в стратосфере с помощью специального зонда, который выпустит небольшой аэрозольный баллон карбоната кальция. Целью исследования является возможность увидеть частицы, отражающие солнечные лучи, и получение ответа на вопрос, смогут ли они повлиять на охлаждение поверхности планеты.

Как пишет Naked Science, некоторые ученые считают, что исследование может иметь серьезные последствия, например негативно влиять на озоновый слой, погодные условия или урожай.

Источник: iz.ru

Фото Reuters

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Гарвардские ученые в 2019 году планируют запустить эксперимент, который направлен на охлаждение Земли. Ранее данные исследования проводились в...
 
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