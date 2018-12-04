Ученые из Гарварда запустят эксперимент по охлаждению Земли в 2019 году

Гарвардские ученые в 2019 году планируют запустить эксперимент, который направлен на охлаждение Земли. Ранее данные исследования проводились в теории благодаря моделированию с помощью компьютера.

Эксперимент пройдет в стратосфере с помощью специального зонда, который выпустит небольшой аэрозольный баллон карбоната кальция. Целью исследования является возможность увидеть частицы, отражающие солнечные лучи, и получение ответа на вопрос, смогут ли они повлиять на охлаждение поверхности планеты.

Как пишет Naked Science , некоторые ученые считают, что исследование может иметь серьезные последствия, например негативно влиять на озоновый слой, погодные условия или урожай.

Источник: iz.ru

Фото Reuters

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