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Ученые из Гарварда запустят эксперимент по охлаждению Земли в 2019 году
05.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Гарвардские ученые в 2019 году планируют запустить эксперимент, который направлен на охлаждение Земли. Ранее данные исследования проводились в теории благодаря моделированию с помощью компьютера.
Эксперимент пройдет в стратосфере с помощью специального зонда, который выпустит небольшой аэрозольный баллон карбоната кальция. Целью исследования является возможность увидеть частицы, отражающие солнечные лучи, и получение ответа на вопрос, смогут ли они повлиять на охлаждение поверхности планеты.
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Источник:
Фото Reuters
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Гарвардские ученые в 2019 году планируют запустить эксперимент, который направлен на охлаждение Земли. Ранее данные исследования проводились в...
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