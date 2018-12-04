ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четыре белоруса примут сегодня участие в индивидуальной гонке КМ по биатлону

05.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Четыре белоруса примут сегодня участие в индивидуальной гонке КМ по биатлону

Четыре белорусских стреляющих лыжника примут сегодня участие в индивидуальной гонке первого этапа Кубка мира по биатлону, который продолжается в словенской Поклюке.

Первым на дистанцию в 20 км с четырьмя огневыми рубежами выйдет под 36-м номером Владимир Чепелин. 58-м отправится на дистанцию Роман Елетнов, 62-м - Антон Смольский и 110-м - Максим Воробей, проинформировали в белорусской федерации биатлона.

Напомним, на старте этапа белорусский квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Владимира Чепелина занял итоговое 12-е место. А в супермиксте Анна Сола и Сергей Бочарников стали 16-ми.

Завтра в Поклюке пройдет индивидуальная гонка у женщин, 7 и 8 декабря - мужской и женский спринт. Завершится этап в воскресенье, 9 декабря, мужской и женской гонками преследования.

Источник: sb.by

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

 

Наш канал на YouTube


 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре белорусских стреляющих лыжника примут сегодня участие в индивидуальной гонке первого этапа Кубка мира по биатлону, который продолжается в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси вырастут тарифы на услуги телефонной и почтовой связи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика