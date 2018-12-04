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Четыре белоруса примут сегодня участие в индивидуальной гонке КМ по биатлону
05.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Четыре белорусских стреляющих лыжника примут сегодня участие в индивидуальной гонке первого этапа Кубка мира по биатлону, который продолжается в словенской Поклюке.
Первым на дистанцию в 20 км с четырьмя огневыми рубежами выйдет под 36-м номером Владимир Чепелин. 58-м отправится на дистанцию Роман Елетнов, 62-м - Антон Смольский и 110-м - Максим Воробей, проинформировали в белорусской федерации биатлона.
Напомним, на старте этапа белорусский квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Владимира Чепелина занял итоговое 12-е место. А в супермиксте Анна Сола и Сергей Бочарников стали 16-ми.
Завтра в Поклюке пройдет индивидуальная гонка у женщин, 7 и 8 декабря - мужской и женский спринт. Завершится этап в воскресенье, 9 декабря, мужской и женской гонками преследования.
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Четыре белорусских стреляющих лыжника примут сегодня участие в индивидуальной гонке первого этапа Кубка мира по биатлону, который продолжается в...
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