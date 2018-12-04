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ОАО «Быховский КОСЗ» в числе победителей Премии потребительского признания «Народная Марка — 2019»

05.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Церемония награждения победителей Премии потребительского признания «Народная Марка — 2019» прошла в столичном Дворце Республики.

ОАО «Быховский КОСЗ» в числе победителей Премии потребительского признания «Народная Марка — 2019»

Население страны голосовало с 15 августа по 15 октября в три этапа: по категориям продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг массового спроса.

Анкеты Премии не содержали подсказок в виде вариантов ответа – в каждой из заявленных номинаций участники голосования самостоятельно указывали название только одного бренда или производителя, продукции которого доверяют и готовы рекомендовать.

Победителем в номинации «Производитель овощных консервов» признано ОАО «Быховский КОСЗ».

«Признание потребителей для любого производителя – это высшая награда! Это народная любовь, которая означает, что для жителей Беларуси консервированная продукция торговой марки «Хозяин-Барин» является самым популярным и любимым брендом. Это свидетельство успешной работы предприятия на внутреннем рынке страны. Мы благодарим наших потребителей и будем по-прежнему радовать вас натуральными и полезными продуктами питания», — сказано в обращении на официальном сайте предприятия.

Телеверсию Церемонии награждения победителей – концертное шоу «Народная Марка» с участием популярных белорусских музыкальных коллективов и исполнителей — можно будет увидеть в эфире телеканала ОНТ в период новогодних праздников.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.

 

 
 
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Церемония награждения победителей Премии потребительского признания «Народная Марка — 2019» прошла в столичном Дворце Республики. Население страны голосовало с 15
 
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