Быховский хлеб: сделано с любовью

Пожалуй, это производство по праву можно назвать самым ароматным. Запах свежего хлеба или румяного батона, еще пышущих жаром печи… Что может быть вкуснее? Быховский филиал

ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» — «святая святых». Именно отсюда, едва испеченные сдоба и хлеб попадают на прилавки продуктовых магазинов. О том, чем живет сегодня «вкусное» производство, рассказал его директор Юрий ДЕМИДОВ.





























— Юрий Михайлович, Вы ведь совсем недавно встали «у руля» производства. Новому руководителю, как правило, надо время «на раскачку»: с коллективом познакомиться, нюансы работы изучить… Однако Вы здесь человек не новый – довелось трудиться на предприятии главным инженером. Выходит, сразу в бой?

— Совершенно верно. Коллектив я хорошо знаю. Его костяк — все те же специалисты, с которыми я уже трудился. Все знают свое дело на «отлично». Скажу больше, я сам за 16 лет работы здесь прошел все ступени карьерной лестницы: от слесаря после институтской скамьи до руководителя. Поэтому, как Вы правильно заметили, осматриваться не нужно, да и некогда. Надо работать!

— Скажу как потребитель: обратила внимание на расширение ассортимента хлебобулочных изделий вашего производства…

— Да, это как раз те моменты, над которыми мы работаем ежедневно. Начинаем с утренних планерок. Мною сразу поставлена задача: пополнение прайс-листа 2-3 новыми наименованиями в неделю. Для этого мы анализируем, какая продукция пользуется спросом, а что, наоборот, стоит снять с конвейера. Последние уступают место новым наименованиям. Мы полностью пересмотрели ассортимент. Если раньше был всего один вид батона, то сегодня их 4-5. То же и с формовыми хлебами, в народе известными больше как «кирпичик».

Помимо традиционных изделий, отлично знакомых потребителю, есть и ноу-хау. Это хлеб «Осенний» формовой, батоны «Молочный» к завтраку и «Комплимент» с изюмом, багет «Старт». А такой вкусной сдобы, как у нас, Вы нигде не найдете! Взять те же сладости мучные «Изыск». Они в ассортименте представлены: есть с маком, корицей, изюмом.

— Я так понимаю, выпускаете продукцию, в прямом смыс-ле, на любой вкус и кошелек?

— Верно. На сегодняшний день в прайс-листе Быховского филиала «Булочно-кондитерская компания «Домочай» более 30 наименований продукции — и это только те, что идут без упаковки. Торговые точки формируют заявки и дают их нам. Сегодня наши сдоба и хлеб поступают на прилавки райпо и частника. Причем работа со всеми индивидуальная. Одним нужна продукция подороже, другие, напротив, отдают предпочтение более бюджетному продукту.

— Так все же, цена или качество? На что, по Вашему мнению, следует делать ставку, чтобы оставаться конкурентоспособными?

— А здесь нет «или». Чтобы оставаться востребованными на рынке, нужно выпускать вкусный продукт по приемлемой цене. От чего зависит качество? Во многом от оборудования. Да, сегодня мы не можем похвастаться его новизной, зато текущий ремонт ведется исправно. Нельзя допускать, чтобы оборудование просто стояло без дела. Плюс постоянно мониторим, где можно приобрести более дешевое сырье. Таким образом, на выходе получается привлекательный по ценнику продукт.

— Озвучу свои личные наблюдения. Два батона разных производителей. Один через пару дней уже мягкость потерял, а второй вполне съедобен и неделю. Как же так?

— Нужно помнить, век натурального хлебобулочного изделия недолог. Как правило, это 24 часа. Потом продукт начинает черстветь. Это Вам любой технолог скажет. Представьте, чем «напичкан» тот же батон, который не меняет внешних и вкусовых качеств на протяжении недели!

Быховский филиал — это одно из немногих предприятий, где используют, назовем их, натуральные, экологически чистые технологии. В нашем продукте Вы не найдете разрыхлителей, «улучшителей» вкуса. Тот же хлеб формовой возьмем. Он изготавливается по самым надежным, проверенным рецептам, разработанным еще в те времена, когда «химии» и в помине не было. Именно такой хлеб считается самым качественным. И батоны мы стараемся выпекать также традиционными способами, без добавок. Наши изделия вкусные, а, самое главное, безопасные и полезные для здоровья. Дальше выбор за потребителем!

— А кто отслеживает качество быховского хлеба?

— Наша производственная лаборатория отслеживает как качество входящего сырья, из которого производятся изделия, так и конечный продукт. Плюс областные лаборатории проверяют нас по ряду показателей: токсичности, радиации и прочим. Так что все серьезно и ответственно.

— Все хотят получать с самого утра к столу свежий хлеб. Как предприятие идет навстречу потребителю в этом плане?

— Конечно, мы ориентированы на запросы покупателей во всем. Пересмотрели график работы предприятия и, думаю, люди уже оценили наши старания. Непосредственно производство запускается, примерно, в 10 вечера. Всю ночь здесь кипит жизнь, так что часов в шесть-восемь утра свежая продукция уже готова.

— Наращивая объемы производства, нельзя не озаботиться рынками сбыта. Какова география торговых точек, где представлена быховская хлебобулочная продукция?

— Мы давно известны за пределами района. Быховский хлеб едят в Славгороде, Шклове, Могилеве, Довске. Даже в России стали свою продукцию предлагать. Выездная торговля в соседнюю страну – форма работы не новая, но как-то она «потерялась». Вот сейчас возобновили поездки нашей машины, попутно там же ищем торговые точки, куда будем поставлять продукцию на экспорт.

— Забегая вперед, не могу не спросить о планах на будущее. Наверняка, они есть. Кондитерский цех не заработает снова?

— Я предполагал, что Вы зададите этот вопрос (улыбается). На сегодняшний день в фирменном магазине «Домочай» представлена достаточно широкая линейка кондитерских изделий. Быховчане знают: любой торт им привезут под заказ уже на следующий день. А о перспективах… Возможно, в Быхове и будет кондитерский цех или его аналог. Однозначно скажу: конечно, мы будем расширяться, производить не только хлеб. Первые шаги, не совсем свойственные нашему предприятию, — линия по производству гофратары. Из картона мы делаем любую упаковку для пищевых и непищевых целей. Линия загружена процентов на шестьдесят. Резерв в ближайшее время заполним – уже есть подвижки по заключению новых договоров. Потихоньку обновим автопарк: на старом далеко не уедешь. Этот вопрос уже согласован. Так что курс только вперед!

— Юрий Михайлович, на любом производстве есть фирменные рецепты. Своими не поделитесь?

— Я всегда агитирую за свою местную продукцию. Ведь хлеб мы делаем в первую очередь для быховчан. А для своих всегда должно быть все только лучшее. Иначе как людям в глаза смотреть? Я за наш продукт ручаюсь. Формула его качества простая: хорошее сырье, надежное оборудование и… отличное настроение. Хлеб, к слову, ласковое слово любит. Поэтому к его изготовлению мы только с любовью подходим!

Беседовала

Алеся МУХАЧЕВА.