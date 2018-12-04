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Новейшие исследования истории БССР представят на международной конференции
05.12.2018 — Разное | Лоевский край
Международная научная конференция, приуроченная к 100-летию создания БССР, пройдет в Минске 6-7 декабря. Белорусские ученые представят на ней результаты новейших исследований этого периода отечественной истории, сообщил сегодня журналистам директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеслав Данилович, передает корреспондент БЕЛТА.
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Международная научная конференция, приуроченная к 100-летию создания БССР, пройдет в Минске 6-7 декабря. Белорусские ученые представят на ней результаты новейших...
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