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Новейшие исследования истории БССР представят на международной конференции

05.12.2018 — Разное | Лоевский край  
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Новейшие исследования истории БССР представят на международной конференцииМеждународная научная конференция, приуроченная к 100-летию создания БССР, пройдет в Минске 6-7 декабря. Белорусские ученые представят на ней результаты новейших исследований этого периода отечественной истории, сообщил сегодня журналистам директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеслав Данилович, передает корреспондент БЕЛТА.
На конференции будут представлены все новейшие материалы, которые наработали исследователи, в том числе в архивах. Институт истории НАН завершает подготовку к изданию третьего тома истории белорусской государственности. Он находится в издательстве и будет опубликован в начале следующего года. В издании также можно будет ознакомиться с новейшими материалами к столетию БССР.
Вячеслав Данилович отметил, что созданию БССР предшествовал сложнейший период. Шла Первая мировая война. В 1917 году состоялся первый Всебелорусский съезд. Процесс становления государственности развивался по двум путям. Одним из них было объявление БНР, которая так и не стала реальным государством. Другим — создание белорусской государственности на советской основе. «Это потребовало усилий не только национальной элиты, но и широких масс. В советской России проходили многочисленные съезды, где представители национальных объединений Беларуси принимали соответствующее решение», — рассказал ученый.
Директор Института истории НАН 28 ноября принял участие в круглом столе, приуроченном к 100-летию БССР. Во время дискуссии ученые обсудили предпосылки образования БССР, ее первые шаги и внешнюю геополитическую обстановку. Сто лет со дня образования БССР исполняется 1 января 2019 года. Это целая эпоха в истории, которая просуществовала почти весь XX век и стала фундаментом для современной белорусской государственности.

https://www.belta.by/society/view/novejshie-issledovanija-istorii-bssr-predstavjat-na-mezhdunarodnoj-konferentsii-v-dekabre-327351-2018/

 
Теги: Минск
 
 
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Международная научная конференция, приуроченная к 100-летию создания БССР, пройдет в Минске 6-7 декабря. Белорусские ученые представят на ней результаты новейших...
 
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