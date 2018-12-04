Ученые обнаружили возможные следы предыдущей Вселенной

Среди множеств теорий, объясняющих жизненный цикл нашей Вселенной, особый интерес представляет «Конформная циклическая космология». Её автор — известный физик Роджер Пенроуз, стоящий в одном ряду с такими личностями, как, например, Стивен Хокинг.

В теории рассказывается о том, что наш мир существует в непрерывном цикле рождения и смерти: то есть у нашей Вселенной были потомки, а после гибели на ее месте появится новая Вселенная. Как же произойдет конец нашей Вселенной?

Ученый считает, что в отдаленном будущем все частицы нашей Вселенной, имеющие массу, будут постепенно втянуты в огромные черные дыры. Постепенно экстремально расширившаяся Вселенная будет состоять только из безмассовых частиц — фотонов — и черных дыр. Но это не будет продолжаться вечно: из-за излучения Хокинга любая черная дыра постепенно испаряется. Это занимает миллиарды лет, но конец предопределен заранее.