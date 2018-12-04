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Почему в Тихом океане часто возникают ураганы и тайфуны?

05.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Мы часто слышим о тропических штормах с красивыми именами, которые обрушиваются на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, вызывая сильные разрушения. В то же время в других регионах земного шара относительно спокойно, и сильные ураганы на побережье, например, Атлантического океана – довольно редкое явление. 

Основная причина того, что в Тихом океане происходит множество бурь и ураганов, заключается в температуре воды, среднегодовое значение которой составляет 19,4 °С, а в некоторых регионах и вовсе достигает отметки в 29 °С!

Огромные площади разогретой воды способствуют образованию большого количества теплого водяного пара, который поднимается в атмосферу и конденсируется в облака, выпадая затем на землю в виде обильных осадков, вызывая ураганные ветра и огромные волны на воде. Для поддержания своей разрушительной силы таким ураганам нужно постоянная подпитка теплым влажным воздухом, поэтому на суше циклон быстро теряет свою силу.  

 
 
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Мы часто слышим о тропических штормах с красивыми именами, которые обрушиваются на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, вызывая сильные разрушения. В то же...
 
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