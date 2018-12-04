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В Беларуси планируют составлять электронный рейтинг медработников

05.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Планируется, что у каждого врача и медсестры в Беларуси в перспективе появится личный электронный кабинет, с его помощью будет составляться рейтинг медработников. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь, как и многие другие страны, развивает систему персонифицированного учета медперсонала. Для развития электронного здравоохранения планируется создать личные кабинеты, вместе с системой учета они позволяют составить рейтинг медработника, определить лучших врачей и медсестер.

Планируется, что информация в личных электронных кабинетах будет доступна и пациентам, и коллегам-медикам, и руководителям учреждений здравоохранения. Ожидается, например, что пациенты смогут оставлять свои отзывы. В личных кабинетах планируется размещать информацию о квалификации, образовании.

 
 
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Планируется, что у каждого врача и медсестры в Беларуси в перспективе появится личный электронный кабинет, с его помощью будет составляться рейтинг медработников....
 
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