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В Беларуси планируют составлять электронный рейтинг медработников
05.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Планируется, что у каждого врача и медсестры в Беларуси в перспективе появится личный электронный кабинет, с его помощью будет составляться рейтинг медработников. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко, передает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь, как и многие другие страны, развивает систему персонифицированного учета медперсонала. Для развития электронного здравоохранения планируется создать личные кабинеты, вместе с системой учета они позволяют составить рейтинг медработника, определить лучших врачей и медсестер.
Планируется, что информация в личных электронных кабинетах будет доступна и пациентам, и коллегам-медикам, и руководителям учреждений здравоохранения. Ожидается, например, что пациенты смогут оставлять свои отзывы. В личных кабинетах планируется размещать информацию о квалификации, образовании.
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Планируется, что у каждого врача и медсестры в Беларуси в перспективе появится личный электронный кабинет, с его помощью будет составляться рейтинг медработников....
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