СК устанавливает обстоятельства взрыва дома в Борисове

Следственно-оперативная группа работает в Борисове на месте взрыва жилого дома, в результате которого пострадал мужчина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

«После локализации пожара следователи областного управления и центрального аппарата с привлечением передвижной криминалистической лаборатории Следственного комитета, экспертов в области пожаро- и взрывотехники незамедлительно приступили к осмотру места происшествия. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств взрыва», — отметили в СК.

39-летний потерпевший госпитализирован в учреждение здравоохранения, ему оказывается необходимая помощь.