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СК устанавливает обстоятельства взрыва дома в Борисове
05.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Следственно-оперативная группа работает в Борисове на месте взрыва жилого дома, в результате которого пострадал мужчина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
«После локализации пожара следователи областного управления и центрального аппарата с привлечением передвижной криминалистической лаборатории Следственного комитета, экспертов в области пожаро- и взрывотехники незамедлительно приступили к осмотру места происшествия. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств взрыва», — отметили в СК.
39-летний потерпевший госпитализирован в учреждение здравоохранения, ему оказывается необходимая помощь.
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Следственно-оперативная группа работает в Борисове на месте взрыва жилого дома, в результате которого пострадал мужчина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете....
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