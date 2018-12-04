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Замедление темпов роста в отдельных отраслях и строительство жилья обсудили в правительстве

05.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Итоги работы экономики Беларуси с начала 2018 года, ожидаемые результаты по его итогам и оценка января 2019-го рассмотрены на заседании Президиума Совета Министров под председательством премьер-министра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Как отметил Сергей Румас, в целом по итогам января-октября экономика страны развивается в рамках важнейших показателей прогноза. Так, рост экономики на запланированном уровне — 103,5% к аналогичному периоду прошлого года, экспорт вырос на 18%, инфляция в заданных параметрах — 4,2%. «Удерживается высокий уровень реальных денежных доходов населения — 107,8%, республиканский бюджет исполняется с профицитом Br5,2 млрд», — отмечается в сообщении на сайте правительства.

«Вместе с тем за октябрь потеряли 0,2 процентного пункта, по 0,1 — в промышленности и в сельском хозяйстве. Замедляются темпы роста в обрабатывающей промышленности, в строительстве, в оптовой и розничной торговле, в сельском хозяйстве», — подчеркнул Сергей Румас.

 
 
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Итоги работы экономики Беларуси с начала 2018 года, ожидаемые результаты по его итогам и оценка января 2019-го рассмотрены на заседании Президиума Совета Министров...
 
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