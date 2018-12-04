«Пусть на Земле воцарится мир» − финалист из Центра творчества детей и молодежи Дзержинского района

Финалистом миротворческого международного конкурса «Пусть на земле воцарится мир» стала ЖУКОВА АРИНА, учащаяся народной студии «Арт-кукла» Центра творчества детей и молодежи Дзержинского района.

Арина — единственная представительница нашей республики на этом конкурсе. Ее работа «Няхай будзе мір чалавецтву ва ўсім свеце» вошла в число 40 работ победителей и финалистов.

Поздравляем Арину и ее педагога Оксану Александровну с такой престижной наградой.

Наши дети помогут создать будущее, в котором мир и гармония станут образом жизни.



