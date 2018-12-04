ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Среди победителей республиканского конкурса – Калинковичский райком БРСМ

05.12.2018 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

 Среди победителей республиканского конкурса – Калинковичский райком БРСМ

Калинковичская районная организация ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» стала лучшей сразу в двух номинациях республиканского конкурса «Волонтер года 2018».

В конце ноября в Гомельском областном дворце творчества детей и молодежи состоялась торжественная церемония награждения победителей областных этапов республиканских конкурсов «Волонтёр года 2018» и «Трудовой семестр 2018».

Около 40 участников студотрядовского и более 20 участников волонтерского движения «Доброе сердце» награждены в рамках данного мероприятия.
Среди лучших оказалась и районная организация союза молодежи. По результатам областного этапа республиканского конкурса «Волонтер года – Доброе сердце» она стала победителем в номинации «Лучший территориальный комитет ОО «БРСМ» по реализации республиканской благотворительной акции «День защиты детей с БРСМ».

В номинации «Лучший волонтерский отряд среди работающей молодежи» республиканского и областного конкурсов «Молодежь за чистоту городов и сел» оказался сводный волонтерский отряд «Чистая планета» Калинковичского райкома ОО «БРСМ».

— Конкурс «Волонтер года – Доброе Сердце – 2018» проходил в этом году в три этапа: районный, областной, республиканский. Он дал возможность объединить сотни добровольцев по всей Беларуси, — поделилась первый секретарь районной организации Татьяна Аргунова-Веко. — В республиканском туре состоялась защита более 50 конкурсных работ и волонтерских презентаций. Поэтому нам особенно почетно находиться в числе его победителей.

Алла ВЕКО

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Калинковичская районная организация ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» стала лучшей сразу в двух номинациях республиканского конкурса «Волонтер...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пусть на Земле воцарится мир» − финалист из Центра творчества детей и молодежи Дзержинского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика