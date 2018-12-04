



Калинковичская районная организация ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» стала лучшей сразу в двух номинациях республиканского конкурса «Волонтер года 2018».

В конце ноября в Гомельском областном дворце творчества детей и молодежи состоялась торжественная церемония награждения победителей областных этапов республиканских конкурсов «Волонтёр года 2018» и «Трудовой семестр 2018».

Около 40 участников студотрядовского и более 20 участников волонтерского движения «Доброе сердце» награждены в рамках данного мероприятия.

Среди лучших оказалась и районная организация союза молодежи. По результатам областного этапа республиканского конкурса «Волонтер года – Доброе сердце» она стала победителем в номинации «Лучший территориальный комитет ОО «БРСМ» по реализации республиканской благотворительной акции «День защиты детей с БРСМ».

В номинации «Лучший волонтерский отряд среди работающей молодежи» республиканского и областного конкурсов «Молодежь за чистоту городов и сел» оказался сводный волонтерский отряд «Чистая планета» Калинковичского райкома ОО «БРСМ».

— Конкурс «Волонтер года – Доброе Сердце – 2018» проходил в этом году в три этапа: районный, областной, республиканский. Он дал возможность объединить сотни добровольцев по всей Беларуси, — поделилась первый секретарь районной организации Татьяна Аргунова-Веко. — В республиканском туре состоялась защита более 50 конкурсных работ и волонтерских презентаций. Поэтому нам особенно почетно находиться в числе его победителей.

Алла ВЕКО