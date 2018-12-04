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Лучшие бизнес-идеи в органическом производстве выберут в белорусско-украинском приграничье

05.12.2018 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В трансграничных регионах Беларуси и Украины проходит конкурс на лучшую бизнес-идею в сфере органического производства, сообщила корреспонденту БЕЛТА профессор кафедры экономики и бизнеса ПолессГУ Людмила Совик.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61248.php

Лучшие бизнес-идеи в органическом производстве выберут в белорусско-украинском приграничье

Конкурс организован в рамках проекта международной технической помощи ЕС "Формирование предпринимательской среды для производства органических ягод в трансграничных районах Украины и Беларуси". Отбором лучших бизнес-идей занимаются региональные консультационно-образовательные центры, созданные по проекту при Полесском государственном университете и Национальном университете водного хозяйства и природопользования из Ровно.

Потенциальным участникам предлагается 5 приоритетных направлений: создание производств органических ягод в трансграничных районах двух стран (выращивание голубики, жимолости, малины, клубники и других ягод), внедрение инноваций на ягодных плантациях, переработка и хранение, сбыт продукции, трансграничное сотрудничество по данной тематике. Претенденты должны подать не просто заявку, а полностью оформленный бизнес-план по внедрению своей идеи. Экспертная комиссия оценит инновационность, новаторский подход к решению проблемы, экономическую эффективность, масштабность проекта, практическую значимость и перспективность идеи.

На рассмотрение комиссии в Пинске уже поступило 7 заявок. А всего здесь ожидают около 40 предложений. Есть идеи, касающиеся закладки органических плантаций, систем капельного орошения, производства органических удобрений, в частности - азотобактера. Один из проектов предполагает создание регулярного трансграничного журнала с рабочим названием "Органический фермер". "Мне кажется, эта бизнес-идея будет одной из самых заметных, потому что она очень востребована. Такое издание необходимо для органических фермеров. Авторы такой идеи намерены сотрудничать не только с отечественными, но и зарубежными органическими производителями - польскими, украинскими, российскими", - отметила куратор проекта.

Всего в конкурсе предполагается определить 10 победителей - по 5 с каждой стороны. В конце декабря планируется провести онлайн-конференцию, на которой финалисты выступят со своими идеями.

 
 
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В трансграничных регионах Беларуси и Украины проходит конкурс на лучшую бизнес-идею в сфере органического производства, сообщила корреспонденту БЕЛТА профессор...
 
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