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А как у них? Ярмарка ремесленников прошла в польском городе Седльце

05.12.2018 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сладости, угощения, выпечка, сувениры – товары с национальным колоритом, собранные в одном многолюдном месте, обычно на городской площади, назывались во все времена, ярмаркой. Сопровождаемые атмосферой праздника, песнопениями, уличными развлечениями, ярмарки пробуждали интерес местных жителей и на законном основании считались, местом, где можно не только купить товары, но и повстречаться с давними знакомыми, вдоволь пообщаться, поговорить.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61247.php

А как у них? Ярмарка ремесленников прошла в польском городе Седльце

Именно это идею изначально, поддерживала команда организаторов Ярмарки в польском городе Седльце, когда более 20 лет назад начинала свои первые «базарки», приуроченные к праздникам Рождества Христова и Пасхи. В настоящее время Ярмарка в Седльцах – это регулярное событие, записанное в культурной жизни Подлясья, организованное несколькими партнерами: Группой АРХЕ, Обществом Елены Гроховской и Надбужанской Общественной организацией, по традиции в первые выходные зимы, собирает огромное количество гостей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61247.php

А как у них? Ярмарка ремесленников прошла в польском городе Седльце

Почему наши журналисты отправились именно в этот регион? По тому, что „Targi Siedlecki”, это очень масштабное событие, где соседи с Востока, украинцы и белорусы не первый год подряд представляют изделия народного творчества. Во-вторых, в первые 3 декабря отмечаются Всемирный день инвалидов (International Day of Persons with Disabilities), а организаторы, в частности Группа АРХЕ и Общество Лены Гроховской занимается благотворительной деятельностью, где одной из целей ставится продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам этих людей. И, известное дело, что многие из людей с ограниченными возможностями, обладают безграничными талантами. Таким людям особое место на ярмарках. Обычным же людям и предпринимателям предлагается заплатить за участие по 50 злотых за три дня торгов, что составляет примерно 30 белорусских рублей. Что получают за эти деньги участники?

Торговое место в «раскрученном» торговом Парке АРХЕ, четкую предварительную рекламу мероприятия, поток покупателей, заинтересованность у людей, репортажи об мастерах в средствах массовой информации, но самое главное, возможность хорошо продать свои товары. Что взамен получают организаторы? Возможность объединить на одной площадке творчески одаренных людей. Продвигать, награждать мастеров, поддерживая культурные ценности, направляя почти все доходы на разного рода акции милосердия. Именно поэтому с 2012 года в качестве сопутствующего мероприятия организуется конкурс непрофессиональных творцов-художником «Ищем Никифора». Где художники в разных номинациях получают награды от 30 до 1000 уе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61247.php

А как у них? Ярмарка ремесленников прошла в польском городе Седльце

Ежегодно растет число участников Ярмарки в Седльцах. В этом году из Польши и из-за рубежа прибыло около 150 умельцев, из которых десятая часть были белорусы.

Мы с удовольствием посетили мастер-классы по темам «Забытые ремесла», гончарное и художественное творчество, попробовали незабываемые вкусы региональных продуктов, послушали подляские мотивы Мчеслава Борковсого, поболтали со старыми знакомыми, с которыми дома то и не встретишься, т.е полностью окунулись в праздничную атмосферу ярмарки.

 
 
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Сладости, угощения, выпечка, сувениры – товары с национальным колоритом, собранные в одном многолюдном месте, обычно на городской площади, назывались во все...
 
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