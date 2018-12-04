Минск стал самым популярным зарубежным направлением для бизнесменов из России

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Онлайн-сервис OneTwoTrip for Business составил рейтинг самых популярных зарубежных городов для деловых поездок российских предпринимателей.

Самым востребованным направлением оказалась Беларусь. На втором месте – Лондон, на третьем – Берлин. Также российские бизнесмены часто летают в Пекин и Астану (4-е и 5-е места).

В 15 популярных направлений попали сразу три города Китая (Пекин, Шанхай и Гуанчжоу), два — Германии (Берлин и Мюнхен) и два города Казахстана (Астана и Алматы), сообщает РИА Новости .