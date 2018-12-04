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Автомобиль Skoda Rapid за покупку или перевод денег карточкой Visa от Банка БелВЭБ!

05.12.2018 10:11 — Разное | Myfin  
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Автомобиль Skoda Rapid за покупку или перевод денег карточкой Visa от Банка БелВЭБ!
Автомобиль Skoda Rapid – за покупку или перевод денег карточкой Visa от Банка БелВЭБ!

Для участия в игре необходимо:

  • Быть держателем банковской карты Visa от Банка БелВЭБ;
  • Быть подключенным к услуге «Интернет-Банк»;
  • Совершать в период с 1 декабря 2018 года по 31 марта 2019 переводы с помощью сервиса «Хутка на картку» или оплачивать покупки картой Visa от Банка БелВЭБ.

Узнать, выиграли или нет желаемый приз, вы можете, посетив розыгрыши рекламной игры, которые состоятся по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 22, к. 407.

 
Теги: Минск
 
 
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Рекламная игра Обороты удачи от Visa и Банка БелВЭБ проходит с 1 декабря 2018 года по 15 мая 2019 года. Разыгрываются планшеты и умные часы, главный приз автомобиль Skoda Rapid.
 
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