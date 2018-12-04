На трассе М6 в Воложинском районе рейсовый автобус насмерть сбил женщину

Женщина погибла под колесами автобуса в Воложинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Фото: ГАИ Минской области

Смертельная авария произошла в ночь на 5 декабря. Рейсовый автобус Вильнюс — Киев, которым управлял 58-летний водитель, ехал по трассе М6 Минск — Гродно в направлении столицы. На 53-м километре дороги он совершил наезд на 35-летнюю минчанку.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.

В ГАИ отметили, что авария произошла на неосвещенном участке дороги. Женщина световозвращающими элементами обозначена не была.