Баста планирует во второй раз собрать «Минск-Арену». Как думаете, у него получится?

Через год после аншлагового концерта один из главных исполнителей российской хип-хоп-сцены — рэпер Баста — будет зажигать в «Минск-Арене» 9 ноября 2019 года. Билеты появились в продаже сегодня.



Фото: Дмитрий Наумович, TUT.BY

Треки Васи Вакуленко знает практически каждый. «Сансара», «Выпускной», «Папа, What’s Up» из последнего альбома «Баста 5» даже спустя два года после релиза занимают лидирующие места в iTunes.

Напомним, что именно Баста в России первым из рэп-артистов собрал самую большую площадку — «Олимпийский». Следом с успехом это сделали Оксимирон и с меньшим — Тимати. В Минске самую крупную площадку Беларуси удавалась собрать лишь одному рэперу — Максу Коржу.

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1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на церемонию вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая пройдет 9 декабря в «Минск-Арене» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 7 декабря.

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