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Новейший российский боевой комплекс «Пересвет» заступил на опытно-боевое дежурство
Боевой лазерный комплекс «Пересвет», основанный на новых физических принципах, заступил на опытно-боевое дежурство,
Подготовка личного состава для лазерных комплексов проходила на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и на предприятиях промышленности. Военнослужащие приобретали теоретические и практические навыки, отрабатывая их непосредственно на боевой технике.
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По оценкам экспертов, «Пересвет», предположительно, выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны.
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