Новейший российский боевой комплекс «Пересвет» заступил на опытно-боевое дежурство

Боевой лазерный комплекс «Пересвет», основанный на новых физических принципах, заступил на опытно-боевое дежурство, сообщает «Красная звезда». Новейшее оружие начало поступать в войска с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений.

Подготовка личного состава для лазерных комплексов проходила на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и на предприятиях промышленности. Военнослужащие приобретали теоретические и практические навыки, отрабатывая их непосредственно на боевой технике.

По оценкам экспертов, «Пересвет», предположительно, выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Мощность используемого лазера и другие характеристики комплекса не разглашаются. Существование такого оружия еще два года назад подтвердил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.