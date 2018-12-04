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«Беллакт» примет «Новогрудок»

05.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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«Беллакт» примет «Новогрудок»

8 декабря стартует третий тур чемпионата Гродненской области про мини-футболу.

В субботу красносельский «Цементник» наведается в гости в Вороново к одноименной команде, основу которой составляют игроки соседней Лиды.

А волковысский «Беллакт» в воскресенье попробует реабилитироваться в родных стенах в глазах болельщиков за разгром в минувшую субботу в Квасовке. В спортзале средней школы № 7 беллактовцы померяются силами с «Новогрудком». Начало матча в 14 часов.

Также на этой площадке, начиная с 11 часов и до вечера, каждое воскресенье проходит зимний чемпионат волковысской футбольной лиги. Первый тур состоялся в минувшее воскресенье. 9 декабря тур откроет матч между командами «Спарта» - «Факел». А его украшением станет матч тура между командами «Баден-Баден» из Берестовицы – обладателем чемпионского титула летнего чемпионата ВФЛ, и «Штурм», занявшим в предсезонке второе место на турнире на призы ОАО «Беллакт».

 
 
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8 декабря стартует третий тур чемпионата Гродненской области про мини-футболу. В субботу красносельский «Цементник»...
 
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