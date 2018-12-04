Телефонная и почтовая связь подорожали в Беларуси





Тарифы на услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования пересмотрят в Беларуси в соответствии с постановлением МАРТ № 84 , опубликованном на Национальном правовом интернет-портале 5 декабря.



Постановление вступает силу через 10 дней после официального опубликования документа. Даты повышения тарифов для клиентов РУП "Белтелеком" и РУП "Белпочта" определят дополнительно.

Абонентская плата городской телефон повышается на 27 копеек и составит 3,08 рублей, плата за каждую минуту соединения — составит 0,0064 рублей.

Пересылка простых почтовых отправлений по Беларуси также станет дороже. Отправка почтовой карточки, письма или бандероли массой до 20 грамм для физлиц с обойдется в 48 копеек - на 6 копеек дороже, чем сейчас.

В начале нынешнего года министерство связи и информатизации заявляло о том, что необходимо поднять тарифы на услуги связи до уровня возмещения – сейчас они относятся к социально значимым и дотируются государством.

В феврале 2018 года "Белпочта" ввела тариф за хранение международных посылок более семи календарных дней – за каждый дополнительный день хранения необходимо заплатить теперь 36 копеек.