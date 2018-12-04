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Телефонная и почтовая связь подорожали в Беларуси
05.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
Тарифы на услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования пересмотрят в Беларуси в соответствии с
Абонентская плата городской телефон повышается на 27 копеек и составит 3,08 рублей, плата за каждую минуту соединения — составит 0,0064 рублей.
Пересылка простых почтовых отправлений по Беларуси также станет дороже. Отправка почтовой карточки, письма или бандероли массой до 20 грамм для физлиц с обойдется в 48 копеек - на 6 копеек дороже, чем сейчас.
В начале нынешнего года министерство связи и информатизации заявляло о том, что необходимо поднять тарифы на услуги связи до уровня возмещения – сейчас они относятся к социально значимым и дотируются государством.
В феврале 2018 года "Белпочта" ввела тариф за хранение международных посылок более семи календарных дней – за каждый дополнительный день хранения необходимо заплатить теперь 36 копеек.
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Тарифы на услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования пересмотрят в Беларуси в соответствии с постановлением МАРТ № 84,...
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