С 1 декабря 2018 года банк ВТБ (Беларусь) представил новую тарифную линейку по расчетно-кассовому обслуживанию "Парковка" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Также банк изменил стоимость обслуживания по действующим пакетам вознаграждений "ВТБ-Электронный", "ВТБ-Активный", "ВТБ-Максимальный".

Ознакомиться с новыми условиями обслуживания, а также с новой тарифной линейкой можно на сайте банка .

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625