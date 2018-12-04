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Банк ВТБ (Беларусь) представил новую тарифную линейку по расчетно-кассовому обслуживанию

05.12.2018 10:40 — Разное | Интерфакс  
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С 1 декабря 2018 года банк ВТБ (Беларусь) представил новую тарифную линейку по расчетно-кассовому обслуживанию "Парковка" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Также банк изменил стоимость обслуживания по действующим пакетам вознаграждений "ВТБ-Электронный", "ВТБ-Активный", "ВТБ-Максимальный". 

Ознакомиться с новыми условиями обслуживания, а также с новой тарифной линейкой можно на сайте банка

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625 

 
 
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С 1 декабря 2018 года банк ВТБ (Беларусь) представил новую тарифную линейку по расчетно-кассовому обслуживанию "Парковка" для юридических лиц и индивидуальных...
 
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