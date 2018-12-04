5 самых неожиданных рецептов с хурмой

В декабре любители хурмы могут вдоволь насладиться ее сладко-терпким вкусом и ароматом. Причем, есть ее можно не только сырой, но также использоваться как главный ингредиент множества блюд. Идеи для хозяек – в подборке рецептов от www.interfax.by .

Салат с хурмой, курицей и орехами



Ингредиенты: курица – 200 гр, хурма – 200 гр, грецкие орехи – 2 ст.л, лук репчатый красный – 1 шт, сметана – 100 гр, уксус – 2 ст.л.

Способ приготовления: Луковицу замариновать в уксусе. Курицу запечь и нарезать на тонкие пластины. Орехи измельчить. Хурму нарезать на тонкие ломтики. Выложить салат слоями: лук, курица, хурма, орехи. Сметаной можно полить либо выложить ее рядом с блюдом в качестве соуса. Слои можно выкладывать порционно, на тарелки, а солить и перчить блюдо можно в процессе выкладывания.

Мясо с соусом из хурмы



Ингредиенты: свинина - около 600 гр, клюква- 300 гр, хурма - 3 шт., мадера – 40 мл, анис – 1 звездочка, чеснок – 1 зубчик, сахар и соль - по вкусу.

Способ приготовления: Хурму нарезать кубиками. Клюкву, вино и анис смешать в небольшой кастрюле и подогреть. Добавить сахар и соль и довести до кипения. Когда соус закипит, сделать огонь минимальным и уваривать полученную массу 5-7 минут. Когда соус загустеет, добавить в него хурму. Через 2 минуты добавить в соус пропущенный через пресс зубчик чеснока и снять с плиты.

Мясо нарезать пластинами, отбить, посолить и поперчить с обеих сторон. Обжарить на сковороде. При подаче полить приготовленным соусом.

Соус из хурмы можно подавать к разным мясным блюдам как горячим, так и холодным. Такой соус хранится в холодильнике 2 дня.

Треска, запеченная с хурмой



Ингредиенты: хурма – 1 шт, треска, филе – около 1 кг, чеснок – 1 зубчик, соевый соус – 30 мл, оливковое масло – 30 мл, сухой имбирь в порошке – 1 ч.л, пряности – по вкусу.

Способ приготовления: Смешать соевый соус, оливковое масло, имбирь, пряности и специи. Приготовить маринад, залить им нарезанные кусочки трески на 30 минут. Нагреть духовку. Очистить хурму, нарезать полукольцами. Выложить кусочки трески из маринада на противень, сверху покрыть их "шубой" из хурмы. Запекать 40 минут при температуре 180 гр.

Из запеченной хурмы перед подачей на стол можно сделать соус. Измельчить хурму, которая была на рыбе, с 1 ч.л. соевого соуса и зубчиком измельченного чеснока, в блендере. Подать в соуснице к рыбе.

Мороженое из хурмы и банана



Ингредиенты: хурма – 4 шт, банан – 1 шт, лимонный сок – 1 ч.л., корица, мята.

Способ приготовления: Банан очистить, нарезать маленькими кусочками, и поместить их в морозилку на 2-3 часа. Срезать верхушку хурмы, ложкой вынуть из середины мякоть. Смешать мякоть хурмы с замороженным бананом, добавить лимонный сок, взбить массу блендером. Заполнить стаканчики из хурмы тем, что получилось. Посыпать корицей, украсить мятой. Можно есть так, а можно еще раз заморозить полученное блюдо.

Желе из хурмы



Ингредиенты: хурма – 2 шт, мед – 2 ст. л, желатин – 20 гр, кипяченая вода – 100 мл.

Способ приготовления: Желатин замочить в теплой воде, размешать. С хурмы снять кожу и удалить косточки. Мякоть хурмы, мед и желатин смешать вместе с кастрюле и подогреть, постоянно размешивая.

В подготовленные формочки, либо в стаканчики, которые предварительно необходимо заслать пищевой пленкой, залить полученную однородную массу. Поставить в холодильник на 2 часа.