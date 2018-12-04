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В Беларуси вырастут тарифы на услуги телефонной и почтовой связи

05.12.2018 10:35 — Разное | Интерфакс  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило  новые тарифы на услуги электросвязи (телефонной связи) и почтовой связи общего пользования.

Соответствующее решение содержится в постановлении МАРТ N84.

Согласно документу будут повышены  тарифы на услуги электросвязи общего пользования. В частности, абонементная плата за основной телефон в месяц для физических лиц вырастет на 27 копеек до Br3,08. Увеличится и повременная плата как за местные телефонные соединения, так и за междугородние.

В целом повышение тарифов к действующему уровню составит от 7,3% до 9,6%.

Ранее тарифы на услуги телефонной связи повышались в декабре 2015 года, с апреля 2016 года была увеличена ставка НДС на услуги связи.

Кроме того, тарифы на услуги почтовой связи общего пользования для физических лиц повысятся в следующих размерах: пересылка простой почтовой карточки, письма, бандероли весом до 20 грамм – на 6 копеек, или на 14,3% до Br0,40; пересылка каждых последующих 20 грамм почтовых отправлений – на 1 копейку, или на 33,2%.

Повышение тарифов на почтовые услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрено в тех же размерах.

Новые тарифы начнут действовать с 16 декабря 2018 года. Ранее тарифы на почтовые услуги повышались в марте 2017 года.

Как отметили в МАРТ, в настоящее время услуги электросвязи и почтовой связи являются социально значимыми, тарифы на них регулируются государством.

"Несмотря на проводимые операторами связи мероприятия по снижению себестоимости услуг, оказание услуг телефонной и почтовой связи на сегодняшний день является убыточным. Уровень возмещения населением услуг телефонной связи не превышает 90%, почтовой связи – 85%. В этой связи принятое решение о повышении тарифов является шагом к выходу на полную окупаемость данных услуг", - отметили в министерстве.

Вместе с тем, продолжили в ведомстве, в рамках подготовленного проекта закона "О естественных монополиях" МАРТ предложено исключить услуги электросвязи и почтовой связи из сфер естественных монополий, что  означает отмену прямого ценового регулирования и развитие конкуренции в этих сферах.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило  новые тарифы на услуги электросвязи (телефонной связи) и почтовой связи общего пользования....
 
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