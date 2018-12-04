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Минск возглавил рейтинг самых посещаемых российскими бизнесменами городов мира

05.12.2018 10:18 — Разное | Интерфакс  
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Эксперты сервиса OneTwoTrip for Business проанализировали спрос на международные авиарейсы в 2018 году среди российских бизнесменов.

Самым посещаемым городом в рамках деловых поездок стала белорусская столица.

На втором месте - Лондон. Также в первую пятерку вошли Берлин, Пекин и Астана.

В топ-15 оказались три китайских города - Пекин, Шанхай и Гуанчжоу), два немецких Берлин и Мюнхен и два города Казахстана - Астана и Алматы.

“Лидерами рейтинга стали деловые центры стран, с которыми России имеет наибольший оборот внешней торговли и налаженные бизнес-связи. Между Москвой и каждым городом рейтинга есть ежедневное прямое авиасообщение, рейсы в некоторые из них выполняются из регионов, поэтому речь может идти о весьма ощутимых объемах зарубежных командировок. Если говорить об отличиях в поведении обычных и бизнес-путешественников, то последние часто покупают авиабилеты и бронируют гостиницы в последний момент, а также предпочитают летать прямыми рейсами”, - прокомментировал рейтинг директор по развитию сервиса OneTwoTrip for Business Никита Булгаков.
 

 
 
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Эксперты сервиса OneTwoTrip for Business проанализировали спрос на международные авиарейсы в 2018 году среди российских бизнесменов. Самым посещаемым городом в рамках...
 
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