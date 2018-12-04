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Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»
Новости Беларуси. Бенефис Игоря Стасевича – так коротко можно назвать подведение итогов футбольного сезона в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Церемония «Звездный мяч» прошла в Минске.
Игрок борисовского БАТЭ четырежды поднимался на сцену за трофеем. Стасевич назван лучшим полузащитником и игроком чемпионата Беларуси, а также лучшим футболистом страны, кстати, уже второй раз в карьере. Он был удостоен титула в 2015 году. Также Игорь Стасевич был назван самым полезным игроком чемпионата страны.
Игорь Стасевич, игрок ФК БАТЭ:
Представители БАТЭ ожидаемо были на главных ролях во время церемонии. Клуб взял призы в номинации «фэйр-плей» и за волю к победе.
А вот зрительские симпатии были отданы брестскому «Динамо». Лидер брестчан Павел Савицкий назван лучшим нападающим и лучшим бомбардиром чемпионата страны.
Сильнейший защитник играет в «Шахтере» – это Павел Рыбак. А лучшая вратарская линия – у минского «Динамо», приз взял голкипер национальной сборной Андрей Горбунов.
Андрей Горбунов, голкипер ФК «Динамо-Минск»:
Награда лучшему тренеру также не стала сенсационной: трофей уезжает к Виктору Гончаренко, главному тренеру московского ЦСКА.
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Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»
Новости Беларуси. Бенефис Игоря Стасевича – так коротко можно назвать подведение итогов футбольного сезона в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт»....
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