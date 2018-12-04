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Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

05.12.2018 10:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Бенефис Игоря Стасевича – так коротко можно назвать подведение итогов футбольного сезона в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Церемония «Звездный мяч» прошла в Минске.

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

Игрок борисовского БАТЭ четырежды поднимался на сцену за трофеем. Стасевич назван лучшим полузащитником и игроком чемпионата Беларуси, а также лучшим футболистом страны, кстати, уже второй раз в карьере. Он был удостоен титула в 2015 году. Также Игорь Стасевич был назван самым полезным игроком чемпионата страны.

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

Игорь Стасевич, игрок ФК БАТЭ:
Не сказать, что это такой большой сюрприз, но что именно столько наград будет – не ожидал. Думал, что, возможно, кто-то еще вклиниться. Как сказал главный редактор «Прессбола», было два претендента на звание. Я думаю, что оба эти футболисты были достойны, но мне досталась эта номинация, поэтому очень рад.

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

Представители БАТЭ ожидаемо были на главных ролях во время церемонии. Клуб взял призы в номинации «фэйр-плей» и за волю к победе.

А вот зрительские симпатии были отданы брестскому «Динамо». Лидер брестчан Павел Савицкий назван лучшим нападающим и лучшим бомбардиром чемпионата страны.

Сильнейший защитник играет в «Шахтере» – это Павел Рыбак. А лучшая вратарская линия – у минского «Динамо», приз взял голкипер национальной сборной Андрей Горбунов.

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

Андрей Горбунов, голкипер ФК «Динамо-Минск»:
Об этом мало думаешь – какие-то там награды. Есть клубные задачи, задачи сборной, там, где ты принимаешь участие.

Награда лучшему тренеру также не стала сенсационной: трофей уезжает к Виктору Гончаренко, главному тренеру московского ЦСКА.

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»

Не ожидал, что будет столько наград. Игорь Стасевич получил четыре титула на церемонии «Звездный мяч»
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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Бенефис Игоря Стасевича – так коротко можно назвать подведение итогов футбольного сезона в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт»....
 
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