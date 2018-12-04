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Петросян мог сыграть главную роль в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
Новости России. Известный юморист Евгений Петросян мог сыграть главную роль в легендарном фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» режиссёра Леонида Гайдая. Об этом Петросян рассказал на своей странице в Instagram, сопроводив пост несколькими снимками.
Юморист признаётся, что даже начал репетиции с режиссёром, но потом роль Шурика предложили Александру Демьяненко. Дело было летом 1964 года.
«Надо сказать, что я прошёл фотопробы и начал репетировать с Леонидом Иовичем, но после того, как я понял, что Шурик – лирический герой, я сказал Гайдаю, что это не моё, я хочу быть комедийным артистом. Но сейчас я смотрю на свои фотографии и думаю, что этот Шурик был бы очень забавным», –
Петросян упоминает, что сам посоветовал режиссёру попробовать на роль Шурика Демьяненко. В итоге Александр стал тем, кто сыграл этого персонажа в знаковом советском фильме.
Летом 2018 года супруга Петросяна Елена Степаненко обратились в суд для раздела имущества.
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Новости России. Известный юморист Евгений Петросян мог сыграть главную роль в легендарном фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» режиссёра Леонида...
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