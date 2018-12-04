Вопрос врачу: если меня продуло, я обязательно заболею?

Проекту « Здоровье Mail.Ru » отвечает врач-терапевт, иммунолог Татьяна Ярцева.



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— Если вы переохладились, — это стресс и удар по иммунной системе. Далее снижается местный иммунитет там, где в организме есть подверженные области. Там и возникают «пробоины». Например, если у вас слабая мочевая система, переохлаждение ног может привести к циститу. Если слабое горло, возможна ангина, если вы курите, берегитесь бронхита.

Важно не само переохлаждение, человек, у которого не ослаблен иммунитет, может и не заболеть. У каждого в организме есть патогенная флора, которая в обычных условиях постоянно живет на слизистых оболочках, и в обычных условиях организм легко борется с ней. А если организм ослаблен, нарушена работа иммунной системы, то патогенные микроорганизмы начинают активнее размножаться, а защитные функции у клеток снижаются.

Важно еще, был ли контакт с вирусной инфекцией. Если человека продуло, он заболеет с большей вероятностью. То есть важен не сам факт переохлаждения, а сила иммунитета в каждом конкретном случае.