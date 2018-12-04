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«Даже если Чиж уйдет, минское "Динамо" никуда не денется». Румас - о смене владельца клуба
Председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас в разговоре с корреспондентом
— Юрий Чиж вот-вот передаст «Динамо» новому владельцу. Вы разговаривали с Юрием Александровичем по этому поводу?
— Нет, не разговаривал. Вообще, сейчас [после назначения на пост премьер-министра] у меня меньше времени для футбола. Даже если Юрий Александрович уйдет, клуб-то останется. Поверьте, минское «Динамо» никуда не денется.
— Знаете, кто станет новым владельцем минского «Динамо»?
— Знаю, но не скажу. Извини, Александр, — и премьер-министр исчез в толпе.
Среди парочки сотен гостей «Звездного мяча» не было Юрия Чижа. Похоже, босс «Динамо» окончательно отдалился от футбола. Бизнесмена уже давно не видели на играх «бело-голубых». И еще он перестал посещать заседания исполкома АБФФ.
Настойчивые разговоры о том, что Юрий Чиж покинет минское «Динамо» после 19 лет в клубе,
В эпоху Юрия Чижа минское «Динамо» однажды стало чемпионом Беларуси (в 2004 году) и практически постоянно входило в число призеров. Однако сместить с трона воцарившийся БАТЭ минчанам не удалось.
Зато Юрию Чижу не было равных в стране в частоте смены главных тренеров команды. С 1999 года у штурвала команды побывал 31 специалист.
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Сергей Румас заверил, что и после смены владельца клуб «Динамо-Минск» продолжит свое существование.
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