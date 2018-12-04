Топ-5 смартфонов года с лучшим временем автономной работы, которые сейчас продаются в Беларуси

В этом году вышло множество новых смартфонов, многие из которых показывают неплохую автономность — зачастую на одном заряде можно «продержаться» до полутора-двух дней. Мы решили составить подборку из пяти подобных аппаратов, которые прямо сейчас продаются в Беларуси.





При составлении подборки мы ориентировались на тесты автономности авторитетного западного ресурса GSMArena. Оценка аппаратов в нем происходит в часах — например, «40 часов» означает, что устройство придется перезаряжать раз в 40 часов при одном часе 3G-звонков, часе воспроизведения видео и серфинга в Сети.

В общем рейтинге автономности смартфонов ресурса GSMArena собираются результаты всех аппаратов, когда-либо проходивших такое тестирование. Из них мы выбрали пять аппаратов с лучшими показателями, представленных в этом году и продающихся сегодня в Беларуси.

В тесте GSMArena аппарат набрал 115 часов — больше, чем у всех других смартфонов, оказавшихся в нашем рейтинге.



Фото: GSMArena

Такому результату способствует не только аккумулятор емкостью в 5500 мАч, но и достаточно энергоемкий процессор Snapdragon 636. Последний вместе с 4 ГБ оперативной памяти в AnTuTu выдает около 130−140 тысяч баллов — более чем достаточно для всех задач, от требовательных игр до общения в мессенджерах.

Еще один плюс устройства — гигантский дисплей на 6,9 дюймов (2160 на 1080 точек, IPS). С комфортом пользоваться таким смартфоном одной рукой, конечно, не получится, но для просмотра фильмов или видео в YouTube он подойдет как нельзя лучше. Из других технических особенностей гаджета выделяется сдвоенная основная камера (12/5 Мп) и 8-мегапиксельный фронтальный фотомодуль.

Результат смартфона составляет 106 часов — за это стоит сказать спасибо аккумулятору на 3500 мАч, а также энергоэффективному процессору Snapdragon 450 и экрану на 6 дюймов (2220 на 1080 точек). Последний за счет AMOLED-матрицы расходует меньше заряда в сравнении с IPS-дисплеями.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Из других характеристик остановимся на основной камере с двумя модулями (16 + 5 Мп), фронтальном селфи-модуле (24 Мп), а также 3/32 ГБ памяти с возможностью расширения через карты microSD. В нашем обзоре мы назвали Galaxy A6+ качественным сбалансированным смартфоном, единственным существенным минусом которого является немного завышенная цена.

Впрочем, с того момента официальная стоимость устройства успела снизиться и сейчас составляет 699 рублей (вместо 989 рублей). В интернет-магазинах гаджет продается еще дешевле:

Как и у Samsung Galaxy A6+ (2018), в тесте GSMArena Xiaomi Mi A2 Lite набрал 106 часов, хотя оснащается батареей на 4000 мАч.



Xiaomi Mi A2 Lite слева. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В остальном перед нами — достаточно стандартный аппарат с проверенным временем процессором Snapdragon 625, 3/32 ГБ памяти (есть варианты с большим объемом) и расширением картами microSD, 5,84-дюймовым IPS-дисплеем (2280 на 1080 точек), двойной основной камерой на 12 и 5 Мп и фронтальной на 5 Мп.

Впрочем, отличия от других смартфонов Xiaomi все же есть — Mi A2 Lite входит в программу Android One от Google, работает на «чистой» версии операционной системы без оболочки производителя и быстрее получает обновления прошивки (читайте наш полный обзор ).

Наверное, самый «народный» смартфон во всем рейтинге, которому при тестировании в GSMArena удалось набрать 104 часа.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Гаджет заслуженно пользуется спросом у белорусов за счет отличного соотношения цены и качества — за относительно небольшую сумму покупатели получают 5,99-дюймовый дисплей (2160 на 1080 точек, IPS), процессор Snapdragon 625, 3 или 4 ГБ оперативной и от 32 ГБ встроенной памяти (есть поддержка microSD), а также аккумулятор емкостью в 4000 мАч.

Разрешение одинарной основной камеры — 12 Мп, фронтальной — 5 Мп. Подробнее об особенностях аппарата читайте в полном обзоре .



Фото: GSMArena

Новинка от Sony, результат тестирования автономности которой составляет 104 часа. Устройство питается от встроенной батареи на 3580 мАч, работает на процессоре Snapdragon 630 вместе с 4/6 ГБ оперативной и 32/64 ГБ постоянной памяти (есть microSD).

Размер дисплея XA 2 Plus — шесть дюймов, разрешение — 2160 на 1080 пикселей, матрица — IPS. Основная камера на задней стороне аппарата одинарная, на 23 Мп. Фронтальный модуль — 8-мегапиксельный.