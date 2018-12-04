В Украине назвали дату Объединительного собора

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на Форуме местного самоуправления в Киеве в среду.





«Собор состоятся 15 декабря 2018 года», — сказал Порошенко.





По его словам, собор состоится в Софийском соборе и на нем будет избран предстоятель Украинской православной церкви и утвержден устав новой церкви.





Ранее советник президента, директор национального института стратегических исследований Ростислав Павленко рассказал, что устав единой автокефальной украинской православной церкви будет принят на объединительном Соборе.









Он напомнил, что Синод Вселенского патриархата на прошлой неделе сформулировал предложения по имплементации Томоса об автокефалии (независимости) в Устав церкви, которые рассмотрят украинские архиереи.





Томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви станет частью Устава независимой церкви.