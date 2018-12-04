"Нужно спасать ситуацию". Малофеев в 76 запускает тренерскую школу: зачем ему это?

В феврале этого года в Минск привезли Кубок мира по футболу. По такому поводу Лукашенко встретился с местной футбольной общественностью.





Во Дворец Независимости пожаловали клерки из АБФФ во главе с председателем Сергеем Румасом, однако основную часть внимания президент направил не на них, а на легендарного тренера Эдуарда Малофеева. Лукашенко больше всего мучил вопрос, чего же не хватает нашему футболу, чтобы добиваться результатов. У Эдуарда Васильевича имелся ответ: не хватает квалифицированных тренеров.





Как это обычно у нас бывает, с проблемой разобрались быстро, на месте. Президент тут же поручил Малофееву подготовить хороших тренеров – мэтр на миссию согласился. Идею вынашивали, как ребенка, девять месяцев. На днях появилась новость , что при поддержке федерации открывается «Тренерская школа Эдуарда Малофеева».





Трибуна узнала подробности. узнала подробности.





Что это за проект?





По указанному федерацией номеру нам сообщили, что Малофеев прочтет курс, рассчитанный три месяца. Занятия будут проходить по воскресеньям и длиться примерно пять часов каждое. Курс бесплатный, правда, по итогу вы не получите тренерской лицензии, а только сертификат об участии.





В первую группу набирают 18 человек. Критерии отбора зависят от числа заявок. Соответственно, чем их будет больше, тем выше будут требования к соискателям. Курс начнется 23 декабря. Примерно за неделю до старта состоится собеседование, по результатам которого и будет оглашен окончательный список слушателей.





Как сообщил ответственный работник федерации, даже человек без опыта может попробовать себя и прислать резюме. Главное: желание учиться и развиваться. Помимо теоретических и тактических занятий найдется место практике. Хотя окончательная программа курса пока неизвестна. Ее составление полностью взял на себя Эдуард Малофеев.





По ссылке указан адрес электронной почты, куда необходимо прислать краткое резюме: кто вы, откуда, где работаете, опыт работы и контактные данные.





Чем занимался в последние годы Малофеев?





Сейчас Малофееву 76. Последние несколько лет он работал методистом в детско-юношеском отделе «Динамо», консультировал тренеров клубной школы и в свободное от работы время делился мыслями о состоянии белфутбола. Последним клубом, которым руководил легендарный тренер, был «Псков-747». Оставить его пришлось летом 2011-го по состоянию здоровья.





Зачем это нужно Малофееву?





Мы спросили у мэтра отечественного футбола, который приводил к союзному чемпионству минское «Динамо» и едва не вытащил белорусскую сборную на ЧМ-2002, чего он хочет добиться с помощью тренерской школы.





- Эдуард Васильевич, зачем вам это?





– Дело в том, что федерация футбола вышла на меня с конкретным предложением: мол, Эдуард Васильевич, тренерский контингент слабоват, тренеров маловато – поможете? Чуть раньше каким-то образом пересеклись с Александром Григорьевичем, и он рассказал, что сейчас не только в футболе, но и в хоккее тяжеловато с кадрами, поэтому срочно нужна моя помощь.





Конечно, понимаю, что мне уже не мало лет, что я не молодой человек, но нужно ведь спасать ситуацию. Первое время раздумывал над предложением федерации, а затем согласился. Потому что хочу видеть более качественный футбол, более функциональный, более духовно-нравственный.





Под последним имею в виду искренность, совестливость, понимаешь, мой хороший? Я умею это делать. Мне, может, трудно практическим способом реализовать все идеи, но я решил попробовать. Хоть дрожу, но форс держу!





- К вам обращались тренеры за советом в последнее время?





– Всем, кто ко мне обращался за советом, всегда помогал. Всеми своими наработками делился. Как только сам закончил Высшую школу тренеров и стал тренировать «Динамо», ко мне на стажировку приезжало огромное количество специалистов. Прямо очень-очень много.





Эти люди тренировали различные сборные. Многие до сих пор работают и делают это весьма успешно. Все это время держал двери открытыми.





- Футбол за последние годы изменился. Ваши знания могли устареть?





– Хочу тебе сказать… Вот сколько тебе лет?





- 21.





– В какой газете работаешь?





- На сайте спортивном.





– Понимаешь, мой молодой, в чем заключается весь вопрос... В жизни ведь нет догм. Ты вот думаешь: в жизни все развивается или закостенело? Ты диалектик или кто?





- Предполагаю, ничего не стоит месте. Все развивается и меняется.





– Все новые наработки – забытое старое. Все перерабатывается и шлифуется с тех времен. Если результат такой работы положительный, то получается плюс. Если какие-то неудачи из-за такой переработки, то минус. Сейчас, наоборот, много чего пошло не в ту сторону, куда нужно. Вспомнить хотя бы 56-й год, 60-й.





Приведу пример. В Голландии не было футбола, затем появился «генерал» Михелс (голландский футбольный тренер, который первый стал уделять внимание работе с мячом, а не «физике» - Tribuna.com ), и сразу появилась целая плеяда его последователей.





Самое важное, чтобы тренеры были, мой залатунька. Вот когда они появятся, тогда и футбол обязательно будет прекрасным. Каким должен быть футбол? Качественным! Необходимо повышение скоростей, работоспособности, нравственности – знаешь в каком плане?





Ни в коем случае нельзя бить сзади по ногам. Как у нас многие любят говорить: «жошчэ». У меня никогда такого слова не было. Я это называл «плотнее». Или, как еще говорят, «спокойнее». Не помню, чтобы я когда-то такое слово говорил в игре. Вот какое бы ты слово подобрал?





- Увереннее?





– Я говорил «быстрее». Выиграешь время – значит, выиграешь все. Таких моментов много, понимаешь, мой хороший? Сейчас говорят: «Спокойно, контроль мяча». Вот ты звонишь и на таком уровне задаешь вопросы… Каким-то образом хочешь меня запутать? Это же ты начал: «Может, постарело?» Что же может постареть, мой хороший? Режимы работы могут постареть или что?





- Сейчас появилось много новых игровых схем, изменилась модель игры, рисунок. Например, «тики-така» та же. Говорят, футбол поменялся.





– Говорят, что кур доят. Прежде, чем хочешь брать интервью или задавать какие-то вопросы, готовься к этому. Возможно, с тобой скоро вообще никто не будет разговаривать. Задаешь такие вопросы…





– Мне кажется, вы не так меня поняли.





– Когда кажется, креститься надо, а ты неверующий. Понимаешь, в чем дело? Вот ведь беда какая. Если ты неверующий, тогда просто Фома. Фома пока сам не увидит, что произошло что-то, никогда не поверит. А после того, как происходит: «Ой, как здорово, а я думал, что не получится».





Разве можно так жить в этой жизни? Разве будем делать какие-то прорывы в Беларуси с таким пониманием, как у тебя? Ничего ведь не добьемся! Я не осуждаю тебя, но так нельзя. Будь строже к себе. А сейчас неинтересно с тобой… Давай, дай Бог, удачи тебе.