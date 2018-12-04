Самый главный торг для Лукашенко

Это будет самый важный торг в нашей современной истории, пишет политический обозреватель Артем Шрайбман в своем Телеграм-канале.





Из-за налогового маневра, при сегодняшних ценах на нефть, мы теряем суммарно 8 млрд долларов к 2024 году, посчитали российские аналитики (в Беларуси говорят о 10 млрд - прим. БП). Потери начнутся со следующего года и будут накапливаться.





Беларусь хочет компенсацию, Россия согласна об этом говорить. Но Беларусь хочет, чтобы компенсацию заложили в цену нефти, то есть дали скидку. Так компенсация становится как бы встроенной, скрытой, автоматической.





В этом варианте, если мы, например, плохо голосуем в ООН, русским сложнее вернуться к пересмотру помощи без обвинений в закручивании вентиля по политическим причинам. Ну и контракты на поставки нефти могут подписываться на несколько лет.





Вместо этого Москва хочет сделать компенсацию в виде прямого перевода денег из бюджета в бюджет. Это значит ручной режим, когда всё на виду.





И если Минск стал себя плохо вести, можно придержать очередной траншик или вообще не дать денег на следующий год, сославшись на крымских пенсионеров и сирийских детей.





Кроме проблем с планированием нашего бюджета на любой следующий год в такой ситуации, потому что неясно, когда барин расщедрится, это еще и эффективный политический крючок.





Любой свой шаг белорусские власти в таком сценарии будут продумывать через призму — как это повлияет на следующий транш. И чем более раздробленной по годам и платежам будет эта компенсация, тем сильнее будет работать крючок.





Я не вижу у Минска рычагов заставить Москву согласиться на другой вариант компенсации. Мало того, что Россия имеет полное право на налоговый маневр (это ее внутреннее дело), начинать торговаться за форму поддержки - это чистейшее ковыряние в зубах дареного коня. К тому же самого коня еще никто нам и не выписал.





Это потенциально очень горючая ситуация. В ближайшие 5 лет мы либо станем заметно беднее, либо заметно послушнее.