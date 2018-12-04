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Без суда и следствия: милиция уничтожила целую библиотеку активиста

05.12.2018 10:05 — Разное | Партизан  
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Дело общественного активиста Игоря Богачека тянется еще с "горячей весны-2017".

Накануне Дня воли 24 марта 2017 года к активисту домой с осмотром пришла милиция. С собой сотрудники милиции унесли 70 книг, журналов и брошюр будто в рамках статьи 17.11 КоАП. На Игоря Богачека было возбуждено административное дело за хранение экстремистской литературы и продукции.

Литературу, в свою очередь, как и полагается в таких ситуациях, сотрудники милиции отправили на экспертизу. Но что-то пошло не так. Экспертиза проводилась больше двух месяцев, и была закончена, когда уже прошел срок привлечения активиста к административной ответственности.

В связи с этим административное дело по ст. 17.11 КоАП прекратили из-за истечения сроков для привлечения к ответственности, но литературу ему так и не вернули.

Конечно, активист хотел вернуть свою библиотеку. Но сотрудники милиции сообщили ему, что экспертиза признала всю изъятую литературу и продукцию экстремистской, и поэтому она была уничтожена. Их нисколько не смутило отсутствие решения суда по административному делу в отношении парня, как в принципе и отсутствие самого дела. Известно, что судьба таких вещей может решаться только решением суда.

Разумеется, действия сотрудника милиции С. Куличенко возмутили парня,потому что, как говорится, "без суда и следствия", уничтожили его целую библиотеку. С помощью юристов правозащитного центра "Весна" Игорь Богачек подготовил жалобу. Хотя она изначально адресовалось в прокуратуру Советского района, ее все равно переслали в Советский РУВД. 


Конечно, там не нашли нарушений со стороны своих подчиненных, и начальник Советского РУВД М. Гамола сообщил, что все было в рамках закона. Правда, неизвестно какого. Активист хотел узнать это, и с помощью правозащитников "Весны" обжаловал этот ответ в ГУВД Мингорисполкома.

И наконец, начальник ГУВД Мингорисполкома А. Купченя увидел в этой ситуации что-то ненормальное, или, говоря юридическим языком, незаконное. 

И только 22 ноября 2018 года Игорю Богачеку сообщили, что за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, в частности нарушения норм административного и процессуально-исполнительного законодательства, в отношении участкового инспектора милиции С. Куличенко были "приняты меры реагирования в виде лишения текущей премии".


 
 
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Дело общественного активиста Игоря Богачека тянется еще с "горячей весны-2017".
 
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