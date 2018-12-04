На улице Московской серьезная авария: есть пострадавшие

Три автомобиля столкнулись на улице Московской в столице. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.



Фото: @iPasadena, twitter.com

Авария произошла днем 5 декабря на улице Московской. По предварительной информации, в ДТП есть пострадавшие. На место происшествия приехали скорая и спасатели.



Фото: @iPasadena, twitter.com

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

(Будет дополнено.)