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На улице Московской серьезная авария: есть пострадавшие
Три автомобиля столкнулись на улице Московской в столице. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Авария произошла днем 5 декабря на улице Московской. По предварительной информации, в ДТП есть пострадавшие. На место происшествия приехали скорая и спасатели.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.
(Будет дополнено.)
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На место происшествия приехали скорая и спасатели. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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