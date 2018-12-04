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«Теперь хочу все больше и больше». Азаренко попробовала свои силы в бейсболе
Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко разнообразила подготовку к новому сезону, попробовав свои силы в бейсболе. О впечатлениях белоруска поделилась в своем
— Не так уж плохо для первого раза в бейсболе. Что вы, ребята, думаете? Я думаю, что мяч летел со скоростью чуть более 60−65 миль в час. Я настолько азартна, что теперь хочу ходить на тренировки все больше и больше, поэтому мне нужны собственные бита, перчатки и шлем, — написала Виктория Азаренко.
Досрочно завершившая сезон Виктория Азаренко новый теннисный год планирует начать уже 31 декабря турниром в новозеландском Окленде с призовым фондом 250 тысяч долларов.
Затем Виктория Азаренко (№ 51 рейтинга WTA) выступит в первом в сезоне турнире «Большого шлема» — Australian Open в Мельбурне (14−27 января).
Помимо Азаренко, в основной сетке Australian Open получили право стартовать еще 4 представителя Беларуси — Арина Соболенко (№ 13 WTA), Александра Саснович (№ 30 WTA), Вера Лапко (№ 65 WTA) в женских соревнованиях, а также Илья Ивашко (№ 92 рейтинга ATP) в мужских.
Виктория Азаренко выигрывала Australian Open в 2012 и 2013 годах.
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Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко разнообразила подготовку к новому сезону, попробовав свои силы в бейсболе.
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