«Теперь хочу все больше и больше». Азаренко попробовала свои силы в бейсболе

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко разнообразила подготовку к новому сезону, попробовав свои силы в бейсболе. О впечатлениях белоруска поделилась в своем твиттере .

Not too bad for the first time hitting baseball

What you guys think?

Ball was coming I think a bit over 60−65mph

I’m so competitive that now I want to go to practice more and more and so professional I need my own bat and gloves and helmet pic.twitter.com/AxYiYu0YsX — victoria azarenka (@vika7) 4 декабря 2018 г.

— Не так уж плохо для первого раза в бейсболе. Что вы, ребята, думаете? Я думаю, что мяч летел со скоростью чуть более 60−65 миль в час. Я настолько азартна, что теперь хочу ходить на тренировки все больше и больше, поэтому мне нужны собственные бита, перчатки и шлем, — написала Виктория Азаренко.

Happy thanksgiving everyone! It’s a beautiful holiday! Even if I didn’t grow up with it I grew into loving it!

Love — victoria azarenka (@vika7) 22 ноября 2018 г.

Досрочно завершившая сезон Виктория Азаренко новый теннисный год планирует начать уже 31 декабря турниром в новозеландском Окленде с призовым фондом 250 тысяч долларов.

Затем Виктория Азаренко (№ 51 рейтинга WTA) выступит в первом в сезоне турнире «Большого шлема» — Australian Open в Мельбурне (14−27 января).

Помимо Азаренко, в основной сетке Australian Open получили право стартовать еще 4 представителя Беларуси — Арина Соболенко (№ 13 WTA), Александра Саснович (№ 30 WTA), Вера Лапко (№ 65 WTA) в женских соревнованиях, а также Илья Ивашко (№ 92 рейтинга ATP) в мужских.

Виктория Азаренко выигрывала Australian Open в 2012 и 2013 годах.