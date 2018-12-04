Филипп Киркоров впервые показал маму



Филипп Киркоров

— подписал артист черно-белую фотографию.В публикациине только показал, как выглядела его мама в 20 лет, но и рассказал интересный факт из ее биографии:Поклонники певца в комментариях к посту отметили сильную схожесть с Викторией Марковной не только Филиппа, но и его дочери Аллы Виктории.написала фанаты звезды.