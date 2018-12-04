ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Филипп Киркоров впервые показал маму

05.12.2018 12:08 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Филипп Киркоров
Вчера отмечался один из самых трогательных праздников года — День матери. И показать подписчикам самых главных женщин в своей жизни решили многие звезды шоу-бизнеса, среди которых — оказался и поп-король Филипп Киркоров.

— «А вот и моя МАМА (в центре)! Фото из семейного альбома, которое я никогда не показывал. С днем матери, любимая Мама! Ты в сердце в моем навсегда!», — подписал артист черно-белую фотографию.

В публикации Филипп Киркоров не только показал, как выглядела его мама в 20 лет, но и рассказал интересный факт из ее биографии:

— «Мало кто знает, что моя Мама Виктория, в далеком 1957 году, когда ей было всего 20 лет, сыграла крохотную роль в фильме «Борец и Клоун», Фильм об одной из ярких страниц истории русского цирка. Прославленные артисты — борец Иван Поддубный и клоун-дрессировщик Анатолий Дуров — были всемирно знамениты и любимы народом».

Поклонники певца в комментариях к посту отметили сильную схожесть с Викторией Марковной не только Филиппа, но и его дочери Аллы Виктории.

— «Вы очень похожи на свою маму!», «Алла-Виктория так похожа на бабушку!», «Спасибо за фото мамы, очень красивая женщина!», — написала фанаты звезды.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера отмечался один из самых трогательных праздников года — День матери.
 
Новости дня
Новости разные
 
Десять человек осуждены в Минске за крупную аферу в игровых клубах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика