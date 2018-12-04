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Филипп Киркоров впервые показал маму
Филипп Киркоров
— «А вот и моя МАМА (в центре)! Фото из семейного альбома, которое я никогда не показывал. С днем матери, любимая Мама! Ты в сердце в моем навсегда!», — подписал артист черно-белую фотографию.
В публикации Филипп Киркоров не только показал, как выглядела его мама в 20 лет, но и рассказал интересный факт из ее биографии:
— «Мало кто знает, что моя Мама Виктория, в далеком 1957 году, когда ей было всего 20 лет, сыграла крохотную роль в фильме «Борец и Клоун», Фильм об одной из ярких страниц истории русского цирка. Прославленные артисты — борец Иван Поддубный и клоун-дрессировщик Анатолий Дуров — были всемирно знамениты и любимы народом».
Поклонники певца в комментариях к посту отметили сильную схожесть с Викторией Марковной не только Филиппа, но и его дочери Аллы Виктории.
— «Вы очень похожи на свою маму!», «Алла-Виктория так похожа на бабушку!», «Спасибо за фото мамы, очень красивая женщина!», — написала фанаты звезды.
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