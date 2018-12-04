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Мироворот вокруг доллара

05.12.2018 12:01 — Разное | UDF  
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Фото: ТАСС
В Morgan Stanley уверены, что 2019 год станет поворотным – как для рынков, так и для мировой экономики в целом.

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley опубликовали прогноз на 2019 год, который, по их мнению, станет «поворотным моментом» для многих рынков и мировой экономики в целом. Как передают «Вести.Экономика» со ссылкой на текст документа, в связи с предстоящими изменениями аналитики отдают предпочтение «акциям стоимости» (недооцененным), а не «акциям роста» (имеющим большой потенциал).

В числе событий, который радикально повлияют на ситуацию, совпадение доходности долгосрочных суверенных облигаций в США и Европе, достижение высшей точки процессом укрепления доллара, инвестиции в акции и облигации развивающихся рынков продолжат демонстрировать существенную доходность, а доходность от вложений в акции США будет снижаться.

В результате, считают в Morgan Stanley, экономика США в следующем году будет замедляться, тогда как развивающиеся рынки и экономический рост в Европе останутся устойчивыми, а экономика Японии ускорится. Это приведет к конвергенции процентных ставок между США и Европой и к более слабому доллару. В эпоху QE и жесткой экономии бюджетных средств инвесторы, вкладывающие в акции, отдадут предпочтение качеству и росту.

Отчасти с аналитиками Morgan Stanley можно согласиться, говорит руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Доходность американских и европейских облигаций совпадут в направлениях. Сейчас США находится в фазе повышений ставок, и недавно ЕЦБ также заявил о готовности к переходу на ужесточение монетарной политики. Если оба банка будут повышать процентную ставку, доходность облигаций в обеих странах будет расти. Однако в США к той доходности, которую мы видим сейчас шли с 2014 года, когда ФРС перешла на сворачивание программы QE и постепенному повышению ставок. ЕЦБ пока в начале пути, поэтому вряд ли доходности облигаций США и Европы сравняются в цене. На разных ступенях находится эволюция этих бумаг.

С рынками развивающихся стран также стоит работать аккуратнее, продолжает эксперт. Процентная ставка в Бразилии 6,5%, в Мексике 8%, в России 7,5%, в Бразилии 6,5%, в Турции 24%. Это гораздо выше, чем ставки в развитых странах. Поэтому есть высокая вероятность того, что инвесторы используют их для операций кэрри-трейд. И если это так, то на рынках развивающихся стран находится раздутый финансовый пузырь. Мы уже неоднократно видели, как сдуваются пузыри – достаточно небольшого ажиотажа (например, существенного снижения стоимости нефти), который подтолкнет к выводу средств из стран с высокой ставкой. А это уже будет походить на панику, которая способна даже перерасти в финансовый кризис.

В этом случае не спасут ни акции стоимости, ни акции роста, уверена Катя Френкель. Но если пузырь будет надуваться весь 2019 год и экономической «катастрофы» не будет, тогда предпочтение лучше отдать европейскому рынку акций, нежели американскому.

На российскую экономику, уверена Катя Френкель, все эти события могут оказать лишь незначительное влияние. Если распределять в процентном соотношении, 60% влияния оказывает санкционная риторика и меры борьбы с последствиями, 25% — развитие событий на развивающихся рынках, 10% — колебания цены на нефть, и 5% — все остальное. Все дело в том, объясняет аналитик, что чем больше на нас нажимают законопроектами с ограничениями, тем автономнее наша экономика от внешних мировых изменений. Яркий пример, который мы видим последнее время: ослабление связи между рублем и нефтью. В то же время, рубль чувствует себя комфортно и не поддается волатильности на фоне того, что снижение у нефти не является критичным.

С прогнозами инвестбанка согласен и эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, кроме того, оговаривается он, 2019 год станет годом emerging markets – там всё не так просто. В моменте итог встречи Трампа с Си Цзиньпином позитивный, но глядя вперёд трудно представить себе как китайцы, у которых ВВП на душу населения составляет порядка 9 тыс. долларов против американского — 60 тыс. долларов, будут покупать переоценённые из-за доллара и раздутых фондов оплаты труда американские автомобили.

Что касается курса доллара, он в самом деле близок к своим историческим пиковым значениям и в дальнейшем будет снижаться, полагает аналитик. Это полностью лежит в канве «торговых войн» Дональда Трампа, поскольку победить в торговой войне, не ослабляя свою валюту, ни одной стране мира в истории ещё не удавалось. Уровень комфорта доллара – 82-86 по Индексу DXY (показывающему отношение доллара США к корзине из шести основных валют), тогда как сейчас его значение составляет порядка 97. Более того, в 2020 или 2021 году в Штатах будут отменены федеральные нормы minimum wage (минимальной почасовой оплаты труда) – без этого также невозможно эффективно конкурировать на товарных рынках, считает Владимир Рожанковский.

Имея в виду ослабление доллара, можно сделать все остальные проистекающие из него прогнозы. «Именно разворот в тренде американского доллара и будет, на мой взгляд, главным инфоповодом мировых рынков в 2019 году», — говорит аналитик. В свою очередь, относительно слабый доллар будет означать невысокие доходности по облигациям (трежерис), что, в свою очередь, будет означать паузу в повышении учётной ставки ФРС. Одной из причин этого наверняка станут рецессионные тенденции в экономике США, что опять же притормозит рост фондовых индексов США. Рост продолжат только классические «защитные» сектора – электроэнергетика и телеком. Но классической биржевой паники Владимир Рожанковский не ждет, поскольку коррекция фондовых индексов США проходит в упорядоченном поступательном режиме.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Morgan Stanley уверены, что 2019 год станет поворотным – как для рынков, так и для мировой экономики в целом.
 
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