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В эту субботу в Вороново сыграют в футбол
05.12.2018 — Разное | Вороновская газета
8 декабря в спортивной зале Вороновской СШ пройдет матч по мини-футболу в рамках чемпионата Гродненской области. Встретятся команды ФК «Вороново» и «Цементник» (Красносекльск).
Начало в 12.00.
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8 декабря в спортивной зале Вороновской СШ пройдет матч по мини-футболу в рамках чемпионата Гродненской области. Встретятся команды ФК «Вороново» и «Цементник»...
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