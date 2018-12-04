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Шок-прогноз на 2019 год опубликовал Saxo Bank

05.12.2018 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Шок-прогноз на 2019 год опубликовал Saxo Bank

фото: mirnov.ru

Датский инвестиционный банк Saxo Bank, специализирующийся на онлайн-трейдинге и инвестициях на международных рынках, опубликовал традиционный ежегодный прогноз о «маловероятных событиях, которые могут оказать огромное влияние на финансовые рынки».

Прогнозы, которые в банке называют шокирующими, опубликованы на сайте организации. Отмечается, что предсказания не являются официальными рыночными прогнозами Saxo Bank, пишет РБК.

"Мы полагаем, что нынешний список является не только шокирующим, но и весьма интригующим, он побуждает инвесторов мыслить более широко, чем обычно, - цитирует Интерфакс главного экономиста Saxo Bank Стина Якобсена. - Прогнозы объединяет общая тема: "всему есть предел". Мир должен очнуться и начать реформы - не потому, что он этого хочет, а потому, что другого выхода просто нет".

Публикуемые ежегодно вот уже 16 лет "Шокирующие предсказания" Saxo Bank привлекают внимание инвесторов не к основным трендам, хотя, несомненно, их учитывают, но к маловероятным событиям (так называемым "черным лебедям"), которые могут существенно изменить картину мира, если они станут реальностью.

Датский Saxo Bank ожидает в 2019 году поглощения Tesla компанией Apple, увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла, введения всемирного транспортного налога и солнечную бурю, которая уничтожит большинство спутников GPS. Аналитики Saxo Bank также предсказывают рецессию экономики Германии. В частности, неудачи ждут автомобильную промышленность, которая обеспечивает 14% ВВП страны. В 2019 году автопроизводители Германии реализуют 81 млн машин, что всего на 2% больше, чем в 2017 году.

Saxo Bank также описал сценарий, при котором на весеннем заседании руководства Международного валютного фонда и Всемирного банка экономисты могут заявить о прекращении измерения ВВП. «Это беспрецедентное решение станет символом отхода от системы доминирования центробанков в связи с крахом глобальной производительности после мирового финансового кризиса», — говорится в сообщении Saxo Bank.

В 2018 году частично оправдались два из маловероятных прогнозов: обвал биткоина после быстрого роста и взрыв волатильности. Банк также предсказывал потерю независимости ФРС США, отказ Центробанка Японии от контроля кривой доходности, переход Китая на «нефтеюани», раскол политических сил в ЕС.

 

 
 
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Датский инвестиционный банк Saxo Bank, специализирующийся на онлайн-трейдинге и инвестициях на международных рынках, опубликовал традиционный ежегодный прогноз о...
 
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