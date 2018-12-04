Мать и двоих детей госпитализировали в Мозыре из-за отравления угарным газом

В Мозыре из-за отравления угарным газом госпитализировали женщину и ее двоих детей. Подробности рассказали в эфире телеканала "Мозырь", сообщает БЕЛТА.

Медицинская помощь жительнице микрорайона Заречный и ее детям потребовалась в ночь на 30 ноября. С предварительным диагнозом "острое отравление угарным газом" их госпитализировали.

Как выяснилось, женщина перекрыла дымоход, не дождавшись полного выгорания дров в печи. Спустя время почувствовала недомогание и сильную головную боль.

В МЧС отметили, что в разгар отопительного сезона количество происшествий из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печного отопления увеличивается. Жителям частных домов МЧС советует прекращать топку минимум за два часа до сна. Перекрывать дымоход следует только после полного выгорания дров.





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