Юные модели из Слуцка представили Беларусь на украинской неделе моды

1 декабря одно из белорусских модельных агентств, «K&S Models agency», приняло участие в неделе моды в Украине. Модели школы красоты Тины Счастной из Слуцка, Солигорска, Копыля, Минска и Вилейки по специальному приглашению организаторов представили нашу страну на главном подиуме Ukraina Fashion Week во Львове!

Модели агентства K&S Models agency представляли известные бренды мира: Елены Билык (дизайнер из Киева), бренды Ornato и LC Waikiki (Турция) и Reserved (Польша).

— Без ложной скромности в очередной раз убедились, что наши дети самые стильные, талантливые и достойные модели, — рассказала Кристина Счастная, директор K&S Models agеncy. — Было много аплодисментов и положительных отзывов не только от зрителей показа, но и от организаторов Ukraina Fahion Week.

Организатор самого масштабного fashion show в Украине также отметил профессиональную подготовку слуцких моделей в дефиле, позировании и работе с эмоциями.

— Приятно, что наши дети добиваются успехов. В сентябре одна из участник моего коллектива была отобрана через кастинг известным итальянским модельным агентством, —добавила директор K&S Models agеncy.



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