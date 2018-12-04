Солигорская милиция раскрыла деятельность подпольных лабораторий по выращиванию конопли





Изначально сотрудникам наркоконтроля поступила оперативная информация о том, что в д. Старые Терушки Солигорского района оборудована лаборатория по выращиванию наркотического растения – конопля. В ходе тщательной проверки этой информации, оперативники вышли на 30-летнего солигорчанина.

Задержание дилера проходило непосредственно в частном доме. Во время обыска помещения обнаружена кладовка, в которой и находилось мини-производство для выращивания марихуаны. Задержанный предусмотрел все нюансы, предоставив растению тепличные условия: установил лампы, снабдив помещение необходимым количеством тепла и света, следил за уровнем влажности, соорудил систему вентиляции и полива. Всего в дачном доме обнаружено и изъято 16 горшков запрещенного растения конопля.

Стоит отметить, что к моменту задержания дилер пытался поджечь нарколабороторию, видимо именно таким образом надеялся «замести следы», не опасаясь даже за собственную жизнь. Однако сотрудникам милиции удалось оперативно затушить очаг возгорания и задержать фигуранта.

Вместе с тем, оперативниками установлено, что у «агронома» несколько мини-производств. Непосредственно в Солигорске, по месту жительства обнаружена ещё одна подпольная лаборатория, которая располагалась в шкафу. Подобранное место также соответствовало всем условиям выращивания конопли.

Как рассказал начальник Солигорского РОВД Александр Шаровар, по предварительной информации именно в шкафу и начинало произрастать растение, а достигнув определённых размеров, дилер перевозил кусты в дачный дом, где помещение располагало более благоприятными условиями содержания плодов. Также в квартире подозреваемого обнаружено более грамма высушенной травы.

Из слов фигуранта стало понятно, что запрещенное растение выращивает исключительно для личных нужд. Ранее «агроном» уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичному поводу, однако соответствующих выводов мужчина так и не сделал.

В настоящее время устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Продолжается расследование.



































УВД Миноблисполкома