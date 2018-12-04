ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солигорская милиция раскрыла деятельность подпольных лабораторий по выращиванию конопли

05.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Солигорская милиция раскрыла деятельность подпольных лабораторий по выращиванию конопли

Изначально сотрудникам наркоконтроля поступила оперативная информация о том, что в д. Старые Терушки Солигорского района оборудована лаборатория по выращиванию наркотического растения – конопля. В ходе тщательной проверки этой информации, оперативники вышли на 30-летнего солигорчанина.

Задержание дилера проходило непосредственно в частном доме. Во время обыска помещения обнаружена кладовка, в которой и находилось мини-производство для выращивания марихуаны. Задержанный предусмотрел все нюансы, предоставив растению тепличные условия: установил лампы, снабдив помещение необходимым количеством тепла и света, следил за уровнем влажности, соорудил систему вентиляции и полива. Всего в дачном доме обнаружено и изъято 16 горшков запрещенного растения конопля.

Стоит отметить, что к моменту задержания дилер пытался поджечь нарколабороторию, видимо именно таким образом надеялся «замести следы», не опасаясь даже за собственную жизнь. Однако сотрудникам милиции удалось оперативно затушить очаг возгорания и задержать фигуранта.

Вместе с тем, оперативниками установлено, что у «агронома» несколько мини-производств. Непосредственно в Солигорске, по месту жительства обнаружена ещё одна подпольная лаборатория, которая располагалась в шкафу. Подобранное место также соответствовало всем условиям выращивания конопли.

Как рассказал начальник Солигорского РОВД Александр Шаровар, по предварительной информации именно в шкафу и начинало произрастать растение, а достигнув определённых размеров, дилер перевозил кусты в дачный дом, где помещение располагало более благоприятными условиями содержания плодов. Также в квартире подозреваемого обнаружено более грамма высушенной травы.

Из слов фигуранта стало понятно, что запрещенное растение выращивает исключительно для личных нужд. Ранее «агроном» уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичному поводу, однако соответствующих выводов мужчина так и не сделал.

В настоящее время устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Продолжается расследование.

Солигорская милиция раскрыла деятельность подпольных лабораторий по выращиванию конопли

Солигорская милиция раскрыла деятельность подпольных лабораторий по выращиванию конопли

Солигорская милиция раскрыла деятельность подпольных лабораторий по выращиванию конопли

Солигорская милиция раскрыла деятельность подпольных лабораторий по выращиванию конопли

Солигорская милиция раскрыла деятельность подпольных лабораторий по выращиванию конопли

Солигорская милиция раскрыла деятельность подпольных лабораторий по выращиванию конопли

Солигорская милиция раскрыла деятельность подпольных лабораторий по выращиванию конопли

Солигорская милиция раскрыла деятельность подпольных лабораторий по выращиванию конопли


УВД Миноблисполкома

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изначально сотрудникам наркоконтроля поступила оперативная информация о том, что в д. Старые Терушки оборудована лаборатория по выращиванию наркотического...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мать и двоих детей госпитализировали в Мозыре из-за отравления угарным газом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика