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Машина минского такси влетела в огород на улице 14 Партизан

05.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Машина минского такси влетела в огород на улице 14 Партизан

Машина с наклейками минского такси проломала забор, въехала во двор частного дома по улице 14 Партизан и упала на бок. Как рассказал хозяин дома, в этот момент его не было на месте, о происшествии ему сообщили соседи. 

— За рулём автомобиля Фольксваген Поло находился случчанин 1989 года рождения, машина принадлежит жителю Минска, — рассказал сайту SlutskGorod начальник ОГАИ Слуцкого РОВД Александр Станкевич. — Поло двигался со стороны Минска, водитель не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и залетел в кювет. 

Помимо водителя в машине находились два пассажира, парень и девушка - никто из них серьёзно не пострадал. По факту ДТП проводится проверка. 

 Сданы биообразцы. После получения результатов анализов и установления физического состояния водителя будет дана правовая оценка его действиям, — добавили в ГАИ. 

Машина минского такси влетела в огород на улице 14 Партизан

Машина минского такси влетела в огород на улице 14 Партизан

Машина минского такси влетела в огород на улице 14 Партизан

Машина минского такси влетела в огород на улице 14 Партизан

Машина минского такси влетела в огород на улице 14 Партизан

Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
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Машина с наклейками минского такси проломала забор, въехала во двор частного дома по улице 14 Партизан и упала на бок. Как рассказал хозяин дома, в этот момент его не...
 
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